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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 17:58
Shummi написав:
Господа. а обсуждали уже карту Тревел новые правила
А то я пропустил)
Что ухудшили то. а то количество визитов увеличили по Lounge Keyб фаст лайн сделали
А подвох то где))))
10К в місяць. Думаю тут))
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Додано: Чет 10 жов, 2019 18:05
Ага! та ну это норм! но я так понял это для Фастлайна только. И Странно что раньше в Борисполе он был Именно Мастеркард))) теперь общий или у Визы свой?
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Shummi
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