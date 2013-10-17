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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7726772777287729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:58

  Shummi написав:Господа. а обсуждали уже карту Тревел новые правила :-)
А то я пропустил)
Что ухудшили то. а то количество визитов увеличили по Lounge Keyб фаст лайн сделали :-)
А подвох то где))))


10К в місяць. Думаю тут))
Ethereum
 
Повідомлень: 797
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:05

Re: Альфа-Банк

Ага! та ну это норм! но я так понял это для Фастлайна только. И Странно что раньше в Борисполе он был Именно Мастеркард))) теперь общий или у Визы свой? :)
Shummi
 
Повідомлень: 322
З нами з: 08.12.14
Подякував: 71 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:29

  Shummi написав:Господа. а обсуждали уже карту Тревел новые правила :-)
А то я пропустил)
Что ухудшили то. а то количество визитов увеличили по Lounge Keyб фаст лайн сделали :-)
А подвох то где))))

постоянно вверх лезет сумма оборота необходимого.
mephala
 
Повідомлень: 5649
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
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