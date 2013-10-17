|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 17:58
Shummi написав:
Господа. а обсуждали уже карту Тревел новые правила
А то я пропустил)
Что ухудшили то. а то количество визитов увеличили по Lounge Keyб фаст лайн сделали
А подвох то где))))
10К в місяць. Думаю тут))
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 798
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 жов, 2019 18:05
Ага! та ну это норм! но я так понял это для Фастлайна только. И Странно что раньше в Борисполе он был Именно Мастеркард))) теперь общий или у Визы свой?
-
Shummi
-
-
- Повідомлень: 322
- З нами з: 08.12.14
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 жов, 2019 18:29
Shummi написав:
Господа. а обсуждали уже карту Тревел новые правила
А то я пропустил)
Что ухудшили то. а то количество визитов увеличили по Lounge Keyб фаст лайн сделали
А подвох то где))))
постоянно вверх лезет сумма оборота необходимого.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5649
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 жов, 2019 20:11
Альфа Travel превратилась из Visa Platinum в Visa Signature? На сайте визы только для Signature 10 посещений лаунжей и Фаст лайн.
-
riwalir
-
-
- Повідомлень: 701
- З нами з: 28.04.08
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 жов, 2019 21:07
Stringer написав: Vorlon написав: Gas написав:
Мне теперь при каждом входе в маб приходится вводить кроме обычных логина и пароля ещё и дату рождения, потом проходить замечательный квест с нахождением деревьев, светофоров и пешеходных переходов, потом каждый раз добавлять "новое" устройство, а после этого ещё и перепечатывать код из смс в браузер.
У вас какой-то комп наверное особенный. Ни разу у меня такой дикости не было на домашнем и рабочем ПК. Дату рождения и код из СМС тоже лишь однажды ввёл.
у меня уже три раза слетало, обратил внимние, что адка начинает выеживаться, когда долго не заходишь в маб
типа, где был? я тебе щас покажу, как меня игнорировать
Да. Использование банки стало максимально некомфортным. Ещё использую для редких покупок, где карта привязана и погашаю рассрочки.
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3156
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 02:29
Alfa_Bank
СМС при вході можна в налаштуваннях відключити?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 8275
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 11 жов, 2019 06:17
Учитывая что 90% мошенников воруют деньги у клиентов путём взлома МАБ или приложения, я не могу сказать что безопасность усиливается. Скорее наоборот - делают нехилую дыру в системе безопасности.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2953
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 06:21
Ukrainian написав:Alfa_Bank
СМС при вході можна в налаштуваннях відключити?
Уже нельзя. Рукопопы игнорируют эту опцию в МАБ. Думаю скоро исправят (убрав опцию из МАБ).
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2953
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13529
|1897755
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6186
|1405513
|
|
|81
|23287
|
|