RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7726772777287729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:58

  Shummi написав:Господа. а обсуждали уже карту Тревел новые правила :-)
А то я пропустил)
Что ухудшили то. а то количество визитов увеличили по Lounge Keyб фаст лайн сделали :-)
А подвох то где))))


10К в місяць. Думаю тут))
Ethereum
 
Повідомлень: 798
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:05

Re: Альфа-Банк

Ага! та ну это норм! но я так понял это для Фастлайна только. И Странно что раньше в Борисполе он был Именно Мастеркард))) теперь общий или у Визы свой? :)
Shummi
 
Повідомлень: 322
З нами з: 08.12.14
Подякував: 71 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:29

  Shummi написав:Господа. а обсуждали уже карту Тревел новые правила :-)
А то я пропустил)
Что ухудшили то. а то количество визитов увеличили по Lounge Keyб фаст лайн сделали :-)
А подвох то где))))

постоянно вверх лезет сумма оборота необходимого.
mephala
 
Повідомлень: 5649
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:11

Альфа Travel превратилась из Visa Platinum в Visa Signature? На сайте визы только для Signature 10 посещений лаунжей и Фаст лайн.
riwalir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 701
З нами з: 28.04.08
Подякував: 78 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:07

Re: Альфа-Банк

Stringer написав:
  Vorlon написав:
  Gas написав:Мне теперь при каждом входе в маб приходится вводить кроме обычных логина и пароля ещё и дату рождения, потом проходить замечательный квест с нахождением деревьев, светофоров и пешеходных переходов, потом каждый раз добавлять "новое" устройство, а после этого ещё и перепечатывать код из смс в браузер.

У вас какой-то комп наверное особенный. Ни разу у меня такой дикости не было на домашнем и рабочем ПК. Дату рождения и код из СМС тоже лишь однажды ввёл.

у меня уже три раза слетало, обратил внимние, что адка начинает выеживаться, когда долго не заходишь в маб :mrgreen: типа, где был? я тебе щас покажу, как меня игнорировать 8)
Да. Использование банки стало максимально некомфортным. Ещё использую для редких покупок, где карта привязана и погашаю рассрочки.
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3156
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 02:29

Alfa_Bank
СМС при вході можна в налаштуваннях відключити?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8275
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 06:17

Re: Альфа-Банк

demichh написав:Номер карты, срок действия и CVV-код будут отображены только в мобильном приложении, что сделает использование карты максимально безопасным», — рассказал он....
https://biz.nv.ua/finance/karty-bez-nomerov-alfa-bank-pervym-v-ukraine-nachnet-massovyy-vypusk-kart-bez-rekvizitov-novosti-ukrainy-50047190.html

Учитывая что 90% мошенников воруют деньги у клиентов путём взлома МАБ или приложения, я не могу сказать что безопасность усиливается. Скорее наоборот - делают нехилую дыру в системе безопасности.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
Повідомлень: 2953
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 06:21

Re: Альфа-Банк

Ukrainian написав:Alfa_Bank
СМС при вході можна в налаштуваннях відключити?
Уже нельзя. Рукопопы игнорируют эту опцию в МАБ. Думаю скоро исправят (убрав опцию из МАБ).
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
Повідомлень: 2953
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7726772777287729
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, IGNAT, MASolomko, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1351, 1352, 1353
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13529 1897756
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 05:57
MASolomko
ОТП БАНК 1 ... 617, 618, 619
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6186 1405513
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 21:00
she_ne_investor
ОКСІ БАНК 1 ... 7, 8, 9
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
81 23287
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 19:41
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15543)
11.10.2019 07:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron