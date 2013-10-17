10К в місяць. Думаю тут))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 17:58
Додано: Чет 10 жов, 2019 18:05
Re: Альфа-Банк
Ага! та ну это норм! но я так понял это для Фастлайна только. И Странно что раньше в Борисполе он был Именно Мастеркард))) теперь общий или у Визы свой?
Додано: Чет 10 жов, 2019 18:29
Додано: Чет 10 жов, 2019 20:11
Альфа Travel превратилась из Visa Platinum в Visa Signature? На сайте визы только для Signature 10 посещений лаунжей и Фаст лайн.
Додано: Чет 10 жов, 2019 21:07
Re: Альфа-Банк
Да. Использование банки стало максимально некомфортным. Ещё использую для редких покупок, где карта привязана и погашаю рассрочки.
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 02:29
Alfa_Bank
СМС при вході можна в налаштуваннях відключити?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: П'ят 11 жов, 2019 06:17
Re: Альфа-Банк
Учитывая что 90% мошенников воруют деньги у клиентов путём взлома МАБ или приложения, я не могу сказать что безопасность усиливается. Скорее наоборот - делают нехилую дыру в системе безопасности.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 11 жов, 2019 06:21
Re: Альфа-Банк
Уже нельзя. Рукопопы игнорируют эту опцию в МАБ. Думаю скоро исправят (убрав опцию из МАБ).
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:32
Недостаточно денег
Только что набираю перевод по ИБАНу в другой банк через Алфа-мобайл (андроид).
Ввожу сумму перевода равную остатку на Ультре и вижу надпись "Недостаточно денег"
Ввожу сумму на одну копейку меньше - и все проходит.
Что это было?
P.S. любителям гасить кредитки в последний момент и копеечка в копеечку может быть обидно
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:07
Моня выпердила Аллу ;)
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