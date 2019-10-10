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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:18
Уважаемая Альфабанк
Коды для 3д авторизации идут 20 минут на Киевстар.
Заплатить ничего невозможно.
СМС на вход приходит нормально.
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curiousobro
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:26
Пипец,как уже задолбал альфамобайл -даже за телефон заплатить невозможно... еле-еле дождался смс с паролем , так еще и не принимает -неверный..
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Бекас
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:29
Только что отправлял и все...С Альфой во истину нужно ловить момент.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:31
curiousobro написав:
Уважаемая Альфабанк
Коды для 3д авторизации идут 20 минут на Киевстар.
Заплатить ничего невозможно.
СМС на вход приходит нормально.
curiousobro, добрый день. Уже разбираемся.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:39
Alfa_Bank С кем разбираетесь -неужели не видно,что криворукие и надо менять на нормальных?
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Бекас
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:40
И в майальфабанк войти не получается...
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Бекас
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:43
Бекас написав:Alfa_Bank
С кем разбираетесь -неужели не видно,что криворукие и надо менять на нормальных?
Бекас, добрый день. Разбираемся с проблемой и стараемся решить.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:58
curiousobro написав:
СМС на вход приходит нормально.
В Май-Альфу уже не приходит.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:58
Shummi написав:
Ага! та ну это норм! но я так понял это для Фастлайна только. И Странно что раньше в Борисполе он был Именно Мастеркард))) теперь общий или у Визы свой?
один и тот же, просто с Мастером идешь сразу на фастлайн, а с Визой сначала на 48 стойку. Кто летает с багажом - тому может быть даже и удобнее, лично мне - наоборот.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:59
Alfa_Bank написав: Бекас написав:Alfa_Bank
С кем разбираетесь -неужели не видно,что криворукие и надо менять на нормальных?
Бекас, добрый день. Разбираемся с проблемой и стараемся решить.
Може краще розібратися с джерелом постійних проблем, а не виправляти кожну за фактом?
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