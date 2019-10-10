Уважаемая Альфабанк
Коды для 3д авторизации идут 20 минут на Киевстар.
Заплатить ничего невозможно.
СМС на вход приходит нормально.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:18
2 Альфа-Банк
Уважаемая Альфабанк
Коды для 3д авторизации идут 20 минут на Киевстар.
Заплатить ничего невозможно.
СМС на вход приходит нормально.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:26
Re: Альфа-Банк
Пипец,как уже задолбал альфамобайл -даже за телефон заплатить невозможно... еле-еле дождался смс с паролем , так еще и не принимает -неверный..
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:29
Банк счастливых моментов
Только что отправлял и все...С Альфой во истину нужно ловить момент.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:31
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:39
Alfa_Bank С кем разбираетесь -неужели не видно,что криворукие и надо менять на нормальных?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:40
Re: Альфа-Банк
И в майальфабанк войти не получается...
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:43
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