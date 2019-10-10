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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7727772877297730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:18

2 Альфа-Банк

Уважаемая Альфабанк
Коды для 3д авторизации идут 20 минут на Киевстар.
Заплатить ничего невозможно.
СМС на вход приходит нормально.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:26

Re: Альфа-Банк

Пипец,как уже задолбал альфамобайл -даже за телефон заплатить невозможно... еле-еле дождался смс с паролем , так еще и не принимает -неверный..
Бекас
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:29

Банк счастливых моментов

Только что отправлял и все...С Альфой во истину нужно ловить момент.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:31

  curiousobro написав:Уважаемая Альфабанк
Коды для 3д авторизации идут 20 минут на Киевстар.
Заплатить ничего невозможно.
СМС на вход приходит нормально.

curiousobro, добрый день. Уже разбираемся.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:39

Alfa_Bank С кем разбираетесь -неужели не видно,что криворукие и надо менять на нормальных?
Бекас
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:40

Re: Альфа-Банк

И в майальфабанк войти не получается...
Бекас
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:43

  Бекас написав:Alfa_Bank С кем разбираетесь -неужели не видно,что криворукие и надо менять на нормальных?

Бекас, добрый день. Разбираемся с проблемой и стараемся решить.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7311
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:58

  curiousobro написав:СМС на вход приходит нормально.

В Май-Альфу уже не приходит.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:58

  Shummi написав:Ага! та ну это норм! но я так понял это для Фастлайна только. И Странно что раньше в Борисполе он был Именно Мастеркард))) теперь общий или у Визы свой? :)


один и тот же, просто с Мастером идешь сразу на фастлайн, а с Визой сначала на 48 стойку. Кто летает с багажом - тому может быть даже и удобнее, лично мне - наоборот.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:59

  Alfa_Bank написав:
  Бекас написав:Alfa_Bank С кем разбираетесь -неужели не видно,что криворукие и надо менять на нормальных?

Бекас, добрый день. Разбираемся с проблемой и стараемся решить.

Може краще розібратися с джерелом постійних проблем, а не виправляти кожну за фактом?
Кочевник
 
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