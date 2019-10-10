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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7729773077317732>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:05

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Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:09

  Seva написав:
  Shummi написав:Ага! та ну это норм! но я так понял это для Фастлайна только. И Странно что раньше в Борисполе он был Именно Мастеркард))) теперь общий или у Визы свой? :)


один и тот же, просто с Мастером идешь сразу на фастлайн, а с Визой сначала на 48 стойку. Кто летает с багажом - тому может быть даже и удобнее, лично мне - наоборот.

НА 48 стойку :D А там что. получать талончик? :P Отыто цирк, а в чем смысл, там и так послденее время очередь на Фаст Лайн больше чем в обычный)))))
А багаж да, 95 % моих перелетов это ручная кладь. Хоть Китай, хоть Южная Америка хоть Южная Африка)))
а 10 визитов в Лаунж это коненчо приятно!
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:10

  ruvex написав:Зображення

ruvex, добрый день. Устраняем :roll:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:11

Shummi потом ответственный сотрудник берет вас под мышку и вы вместе идете проходить фастлайн :)
Seva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:12

Re: Альфа-Банк

Погнало косяком смс-ки с паролями ,через полчаса, вот спасибо...когда я уже сходил и заплатил ч\з айбокс
Бекас
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:16

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Зображення

ruvex, добрый день. Устраняем :roll:

Это все прекрасно, но средства списало. Верните взад.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:19

  ruvex написав:
  curiousobro написав:СМС на вход приходит нормально.

В Май-Альфу уже не приходит.


Мне на вайбер приходят. Видать что с СМС поломалось. (
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:20

  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Зображення

ruvex, добрый день. Устраняем :roll:

Это все прекрасно, но средства списало. Верните взад.

Напишите данные в ЛС, посмотрю что там.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:21

Re: Альфа-Банк

После ввода телефона, даты рождения, короче полной процедуры (опять!!!) и ввода кода из смс вход в систему не происходит, бесконечно крутится "колесико". ПК версия.

У меня 2 вопроса.
1) Когда наконец можно будет нормально пользоваться ИБ.
2) Как будут компенсированы моральные страдания )) и, собственность, невозможность пользования ИБ и совершения операций в нем?
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:25

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Это все прекрасно, но средства списало. Верните взад.

Напишите данные в ЛС, посмотрю что там.

Отправил в ЛС.
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ruvex
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