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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:05
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:09
Seva написав: Shummi написав:
Ага! та ну это норм! но я так понял это для Фастлайна только. И Странно что раньше в Борисполе он был Именно Мастеркард))) теперь общий или у Визы свой?
один и тот же, просто с Мастером идешь сразу на фастлайн, а с Визой сначала на 48 стойку. Кто летает с багажом - тому может быть даже и удобнее, лично мне - наоборот.
НА 48 стойку
А там что. получать талончик?
Отыто цирк, а в чем смысл, там и так послденее время очередь на Фаст Лайн больше чем в обычный)))))
А багаж да, 95 % моих перелетов это ручная кладь. Хоть Китай, хоть Южная Америка хоть Южная Африка)))
а 10 визитов в Лаунж это коненчо приятно!
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Shummi
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:10
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:11
Shummi
потом ответственный сотрудник берет вас под мышку и вы вместе идете проходить фастлайн
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Seva
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:12
Погнало косяком смс-ки с паролями ,через полчаса, вот спасибо...когда я уже сходил и заплатил ч\з айбокс
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Бекас
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:16
Это все прекрасно, но средства списало. Верните взад.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:19
ruvex написав: curiousobro написав:
СМС на вход приходит нормально.
В Май-Альфу уже не приходит.
Мне на вайбер приходят. Видать что с СМС поломалось. (
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Aps
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:20
ruvex написав:
Это все прекрасно, но средства списало. Верните взад.
Напишите данные в ЛС, посмотрю что там.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:21
После ввода телефона, даты рождения, короче полной процедуры (опять!!!) и ввода кода из смс вход в систему не происходит, бесконечно крутится "колесико". ПК версия.
У меня 2 вопроса.
1) Когда наконец можно будет нормально пользоваться ИБ.
2) Как будут компенсированы моральные страдания )) и, собственность, невозможность пользования ИБ и совершения операций в нем?
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Setta
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:25
Alfa_Bank написав: ruvex написав:
Это все прекрасно, но средства списало. Верните взад.
Напишите данные в ЛС, посмотрю что там.
Отправил в ЛС.
Black Jack - White Business
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ruvex
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