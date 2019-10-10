Альфа-Банк
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:31
Setta написав:
После ввода телефона, даты рождения, короче полной процедуры (опять!!!) и ввода кода из смс вход в систему не происходит, бесконечно крутится "колесико". ПК версия.
У меня 2 вопроса.
1) Когда наконец можно будет нормально пользоваться ИБ.
2) Как будут компенсированы моральные страдания )) и, собственность, невозможность пользования ИБ и совершения операций в нем?
Setta, добрый день. Попробуйте зайти через другой браузер, почистить кеш.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:31
Setta Ради интереса - какая версия Windows у вас? Браузер - Хром, помнится...
Vorlon
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:33
Vorlon написав: Setta
Ради интереса - какая версия Windows у вас? Браузер - Хром, помнится...
Windows 10 (1809), build 17763.805
Chrome Version 77.0.3865.90 (Official Build) (64-bit)
Setta
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:45
Alfa_Bank Выбрал возврат орехами 2% в кафешках. Если сумма четная - все считается правильно, например: 38грн - 0.76 ореха, а если нечетная - на 0.02 меньше, например: 37грн - 0.72 (правильный ответ - 0.74). Чем можно объяснить такой эффект?
Valt22
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:53
Valt22 написав: Alfa_Bank
Выбрал возврат орехами 2% в кафешках.
Если сумма четная - все считается правильно, например: 38грн - 0.76 ореха, а если нечетная - на 0.02 меньше, например: 37грн - 0.72 (правильный ответ - 0.74).
Чем можно объяснить такой эффект?
У меня 10% от 325,00 грн получилось 32,40 грн. Занимательная арифметика
http://prntscr.com/phuqmn
dengon
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:54
округляет трату вниз до четного числа и только тогда берет процент.
mephala
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:55
Valt22 Всё правильно - там база начисления с момента запуска была кратной 2. То есть начисление орехов идёт на 36 гривен.
Vorlon
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:58
Setta написав:
После ввода телефона, даты рождения, короче полной процедуры (опять!!!) и ввода кода из смс вход в систему не происходит, бесконечно крутится "колесико". ПК версия.
У меня 2 вопроса.
1) Когда наконец можно будет нормально пользоваться ИБ.
2) Как будут компенсированы моральные страдания )) и, собственность, невозможность пользования ИБ и совершения операций в нем?
Ритори́ческий вопро́с — вопрос-утверждение, который не требует ответа...
ТЕА
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