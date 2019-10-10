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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7729773077317732

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:31

  Setta написав:После ввода телефона, даты рождения, короче полной процедуры (опять!!!) и ввода кода из смс вход в систему не происходит, бесконечно крутится "колесико". ПК версия.

У меня 2 вопроса.
1) Когда наконец можно будет нормально пользоваться ИБ.
2) Как будут компенсированы моральные страдания )) и, собственность, невозможность пользования ИБ и совершения операций в нем?

Setta, добрый день. Попробуйте зайти через другой браузер, почистить кеш.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:31

Setta
Ради интереса - какая версия Windows у вас? Браузер - Хром, помнится...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:33

  Vorlon написав:Setta
Ради интереса - какая версия Windows у вас? Браузер - Хром, помнится...


Windows 10 (1809), build 17763.805
Chrome Version 77.0.3865.90 (Official Build) (64-bit)
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:45

Занимательная арифметика

Alfa_Bank
Выбрал возврат орехами 2% в кафешках.
Если сумма четная - все считается правильно, например: 38грн - 0.76 ореха, а если нечетная - на 0.02 меньше, например: 37грн - 0.72 (правильный ответ - 0.74).
Чем можно объяснить такой эффект?
Valt22
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:53

  Valt22 написав:Alfa_Bank
Выбрал возврат орехами 2% в кафешках.
Если сумма четная - все считается правильно, например: 38грн - 0.76 ореха, а если нечетная - на 0.02 меньше, например: 37грн - 0.72 (правильный ответ - 0.74).
Чем можно объяснить такой эффект?

У меня 10% от 325,00 грн получилось 32,40 грн. Занимательная арифметика :D
http://prntscr.com/phuqmn
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:54

Re: Альфа-Банк

округляет трату вниз до четного числа и только тогда берет процент.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:55

Valt22
Всё правильно - там база начисления с момента запуска была кратной 2. То есть начисление орехов идёт на 36 гривен.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:58

  Setta написав:После ввода телефона, даты рождения, короче полной процедуры (опять!!!) и ввода кода из смс вход в систему не происходит, бесконечно крутится "колесико". ПК версия.

У меня 2 вопроса.
1) Когда наконец можно будет нормально пользоваться ИБ.
2) Как будут компенсированы моральные страдания )) и, собственность, невозможность пользования ИБ и совершения операций в нем?

Ритори́ческий вопро́с — вопрос-утверждение, который не требует ответа...
ТЕА
 
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