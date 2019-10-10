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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77317732773377347735>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:54

Re: Альфа-Банк

Короткий день, средства не известно где, планы сорваны, не говоря уже о потерянном времени.
Видно настало время занести Альфу в красную книгу, но не редких и исчезающих.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:54

  Poleg написав:
  riwalir написав:Альфа Travel превратилась из Visa Platinum в Visa Signature? На сайте визы только для Signature 10 посещений лаунжей и Фаст лайн.

Я поддержу вопрос. Может ли представитель четко объяснить как конкретно доступны новые функции "в рамках оновлення Travel 2.0 автоматично з 11 жовтня і без додаткової плати."? Потому что никаких изменений на сайте Визы нет, а карточка как была Platinum так и осталась. В аккаунте LoungeKey также написано, что по ней доступно 2 визита в год.

Poleg, добрый день. На уточнении.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:00

Добрый день Alfa_Bank! Сын, перейдя по рефреральной ссылки, уже 3 часа пытается подать заявку на оформление карты комфорт по акции "Пригласи друга"... ответ как и 3 часа назад один и тот же: Сервер временно недоступен - попробуйте позже... Не подскажите как с этим бороться?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:05

  Карамболь написав:Добрый день Alfa_Bank! Сын, перейдя по рефреральной ссылки, уже 3 часа пытается подать заявку на оформление карты комфорт по акции "Пригласи друга"... ответ как и 3 часа назад один и тот же: Сервер временно недоступен - попробуйте позже... Не подскажите как с этим бороться?

Карамболь, добрый день. Сейчас узнаю :?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:12

а можно ли дополнительную карту закрыть в приложении или в ИБ?
или только в отделении?
в ИБ оформляется как "ПРОШУ ВРЕМЕННО ЗАБЛОКИРОВАТЬ" ... а нужно полностью закрыть какрту. как?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:15

  uaprofi написав:а можно ли дополнительную карту закрыть в приложении или в ИБ?
или только в отделении?
в ИБ оформляется как "ПРОШУ ВРЕМЕННО ЗАБЛОКИРОВАТЬ" ... а нужно полностью закрыть какрту. как?

uaprofi, добрый день. "Закрыть" в приложении нельзя, только заблокировать. В отделении или через горячую линию можно аннулировать.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:24

  ruvex написав:Короткий день, средства не известно где, планы сорваны, не говоря уже о потерянном времени.
Видно настало время занести Альфу в красную книгу, но не редких и исчезающих.

СоСо працює як годинник. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:24

MyAlfa для нескоростного интернета не работает на новом ПО

опытным путем достоверно установил что на моем 2G интернете (мобильный модем в ПК) при скорости 230 кбит\сек не возможно войти только в MyAlfa Аллы, при этом в интернет банкинги Привата,ПУМБа и А-Банка я вхожу хоть и долго но без проблем. у Аллы при такой скорости дело не доходит даже до загрузки окна с логином: бегунок замирает и все зависает навек. Ув программисты Альфа-Банка поднимитесь хотя бы до уровня который был у Вас до перехода на "новое улучшенное" ПО !!!
v_matsenko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:25

  Alfa_Bank написав:
  Setta написав:После ввода телефона, даты рождения, короче полной процедуры (опять!!!) и ввода кода из смс вход в систему не происходит, бесконечно крутится "колесико". ПК версия.

У меня 2 вопроса.
1) Когда наконец можно будет нормально пользоваться ИБ.
2) Как будут компенсированы моральные страдания )) и, собственность, невозможность пользования ИБ и совершения операций в нем?

Setta, добрый день. Попробуйте зайти через другой браузер, почистить кеш.


Использовал другой браузер, заведомо с пустым кешем.
Результат тот же. Зайти в МАБ не могу, провести оплаты не могу, пополнить карты не могу. Повторяю вопросы.

1) Когда наконец можно будет нормально пользоваться ИБ.
2) Как будут компенсированы моральные страдания )) и, собственно, невозможность пользования ИБ и совершения операций в нем?
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:31

  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:Короткий день, средства не известно где, планы сорваны, не говоря уже о потерянном времени.
Видно настало время занести Альфу в красную книгу, но не редких и исчезающих.

СоСо працює як годинник. :)

Нет у нас в наличии оного. Приходится пользоваться чем есть. Но уже стало не целесообразно и здесь. Держа не малые средства для условной бесплатности пакета, которым не можешь воспользоваться в нужное время и имеешь убыток.
Black Jack - White Business
ruvex
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