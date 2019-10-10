Короткий день, средства не известно где, планы сорваны, не говоря уже о потерянном времени.
Видно настало время занести Альфу в красную книгу, но не редких и исчезающих.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:54
Re: Альфа-Банк
Короткий день, средства не известно где, планы сорваны, не говоря уже о потерянном времени.
Видно настало время занести Альфу в красную книгу, но не редких и исчезающих.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:54
Poleg, добрый день. На уточнении.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:00
Добрый день Alfa_Bank! Сын, перейдя по рефреральной ссылки, уже 3 часа пытается подать заявку на оформление карты комфорт по акции "Пригласи друга"... ответ как и 3 часа назад один и тот же: Сервер временно недоступен - попробуйте позже... Не подскажите как с этим бороться?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:05
Карамболь, добрый день. Сейчас узнаю
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:12
а можно ли дополнительную карту закрыть в приложении или в ИБ?
или только в отделении?
в ИБ оформляется как "ПРОШУ ВРЕМЕННО ЗАБЛОКИРОВАТЬ" ... а нужно полностью закрыть какрту. как?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:15
uaprofi, добрый день. "Закрыть" в приложении нельзя, только заблокировать. В отделении или через горячую линию можно аннулировать.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:24
СоСо працює як годинник.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:24
MyAlfa для нескоростного интернета не работает на новом ПО
опытным путем достоверно установил что на моем 2G интернете (мобильный модем в ПК) при скорости 230 кбит\сек не возможно войти только в MyAlfa Аллы, при этом в интернет банкинги Привата,ПУМБа и А-Банка я вхожу хоть и долго но без проблем. у Аллы при такой скорости дело не доходит даже до загрузки окна с логином: бегунок замирает и все зависает навек. Ув программисты Альфа-Банка поднимитесь хотя бы до уровня который был у Вас до перехода на "новое улучшенное" ПО !!!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:25
Использовал другой браузер, заведомо с пустым кешем.
Результат тот же. Зайти в МАБ не могу, провести оплаты не могу, пополнить карты не могу. Повторяю вопросы.
1) Когда наконец можно будет нормально пользоваться ИБ.
2) Как будут компенсированы моральные страдания )) и, собственно, невозможность пользования ИБ и совершения операций в нем?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:31
Нет у нас в наличии оного. Приходится пользоваться чем есть. Но уже стало не целесообразно и здесь. Держа не малые средства для условной бесплатности пакета, которым не можешь воспользоваться в нужное время и имеешь убыток.
Black Jack - White Business
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