Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:34
Setta написав: Alfa_Bank написав: Setta написав:
После ввода телефона, даты рождения, короче полной процедуры (опять!!!) и ввода кода из смс вход в систему не происходит, бесконечно крутится "колесико". ПК версия.
У меня 2 вопроса.
1) Когда наконец можно будет нормально пользоваться ИБ.
2) Как будут компенсированы моральные страдания )) и, собственность, невозможность пользования ИБ и совершения операций в нем?
Setta, добрый день. Попробуйте зайти через другой браузер, почистить кеш.
Использовал другой браузер, заведомо с пустым кешем.
Результат тот же. Зайти в МАБ не могу, провести оплаты не могу, пополнить карты не могу. Повторяю вопросы.
1) Когда наконец можно будет нормально пользоваться ИБ.
2) Как будут компенсированы моральные страдания )) и, собственно, невозможность пользования ИБ и совершения операций в нем?
Напишите точное время входа, браузеры и их версии, передам на поддержку. Возможно, низкая скорость интернета.
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Alfa_Bank
в П'ят 11 жов, 2019 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:36
У меня как ни странно МАБ как часы, хоть раньше приходилось заниматься приседаниями с пальмами и светофорами.
Мак, сафари.
Seva
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:38
Карамболь написав:
Добрый день
Alfa_Bank
! Сын, перейдя по рефреральной ссылки, уже 3 часа пытается подать заявку на оформление карты комфорт по акции "Пригласи друга"... ответ как и 3 часа назад один и тот же: Сервер временно недоступен - попробуйте позже... Не подскажите как с этим бороться?
Проверили, ссылки работают. Попробуйте выслать новую.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:38
Коллеги, подскажите пожалуйста, как без комиссий пополнить карту Альфы с карты другого банка, например, с карты монобанка? С карт каких банков это возможно? При помощи какой функции?
Donnald
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:41
Donnald написав:
Коллеги, подскажите пожалуйста, как без комиссий пополнить карту Альфы с карты другого банка, например, с карты монобанка? С карт каких банков это возможно? При помощи какой функции?
https://play.google.com/store/apps/deta ... tband.mono
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:41
Donnald написав:
Коллеги, подскажите пожалуйста, как без комиссий пополнить карту Альфы с карты другого банка, например, с карты монобанка? С карт каких банков это возможно? При помощи какой функции?
МАБ-справа от карты "Пополнить" - "Пополнить другой картой"
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:45
Alfa_Bank Благодарю Вас за помощь в возврате средств. Но думаю Вы понимаете, что это не работа не для Вас ни для клиентов.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:48
ruvex написав: Donnald написав:
Коллеги, подскажите пожалуйста, как без комиссий пополнить карту Альфы с карты другого банка, например, с карты монобанка? С карт каких банков это возможно? При помощи какой функции?
МАБ-справа от карты "Пополнить" - "Пополнить другой картой"
Благодарю. Как я понимаю, Альфа за такую операцию в МАБе комиссию не берет, а с карт каких банков (источника переводимых денег) при этом комиссия отсутствует? Насколько я понимаю, Приват удержит 0,5-1%. А какие банки проводят эту операцию без комиссии?
Востаннє редагувалось
Donnald
в П'ят 11 жов, 2019 13:52, всього редагувалось 2 разів.
Donnald
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:48
Платеж по IBAN не проходит -"помилка сервісу" , пипец -банк будет работать когда-нибудь или как????????????????
еще раз попробовал - "Ордер _____________ в статусі REVERSED не можна підтвердити"
Бекас
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:50
ruvex написав: Alfa_Bank
Благодарю Вас за помощь в возврате средств.
Но думаю Вы понимаете, что это не работа не для Вас ни для клиентов.
Рада, что ситуация разрешилась. Извините за неудобства.
Alfa_Bank
Представник банку
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