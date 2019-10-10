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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7732773377347735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:51

  Бекас написав:Платеж по IBAN не проходит -"помилка сервісу" , пипец -банк будет работать когда-нибудь или как????????????????
еще раз попробовал - "Ордер _____________ в статусі REVERSED не можна підтвердити"

аналогичное было и прошлом месяце, так что пришлось платёж проводить по старым реквизитам...
ТЕА
 
Повідомлень: 203
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:54

у когото отправленое до 14 уже дошло?
шото долго...
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлень: 3115
З нами з: 21.04.11
Подякував: 482 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:54

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Добрый день Alfa_Bank! Сын, перейдя по рефреральной ссылки, уже 3 часа пытается подать заявку на оформление карты комфорт по акции "Пригласи друга"... ответ как и 3 часа назад один и тот же: Сервер временно недоступен - попробуйте позже... Не подскажите как с этим бороться?

Проверили, ссылки работают. Попробуйте выслать новую.

Спасибо, помогло! Теперь главное дождаться звонка из кц... правда они обычно не торопяться... тем более впереди длинные выходные...
Карамболь
 
Повідомлень: 534
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:57

  Бекас написав:Платеж по IBAN не проходит -"помилка сервісу" , пипец -банк будет работать когда-нибудь или как????????????????
еще раз попробовал - "Ордер _____________ в статусі REVERSED не можна підтвердити"

Бекас, добрый день. Попробуйте платеж по реквизитам, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7323
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Подякував: 68 раз.
Подякували: 622 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:58

  Карамболь написав:
  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Добрый день Alfa_Bank! Сын, перейдя по рефреральной ссылки, уже 3 часа пытается подать заявку на оформление карты комфорт по акции "Пригласи друга"... ответ как и 3 часа назад один и тот же: Сервер временно недоступен - попробуйте позже... Не подскажите как с этим бороться?

Проверили, ссылки работают. Попробуйте выслать новую.

Спасибо, помогло! Теперь главное дождаться звонка из кц... правда они обычно не торопяться... тем более впереди длинные выходные...

Если что, пишите, ускорим.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7323
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 622 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:59

  uaprofi написав:у когото отправленое до 14 уже дошло?
шото долго...


Отправленое до 14 уходит после 14.
Что долго?
Обычно в середнем до двух часов получается для банков с прямыми реквизитами.
Aps
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Повідомлень: 2880
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:59

  Карамболь написав:Спасибо, помогло! Теперь главное дождаться звонка из кц... правда они обычно не торопяться... тем более впереди длинные выходные...

Если что, пишите, ускорим.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7323
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 622 раз.
 
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  #<1 ... 7732773377347735
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