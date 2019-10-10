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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:51
Бекас написав:
Платеж по IBAN не проходит -"помилка сервісу" , пипец -банк будет работать когда-нибудь или как????????????????
еще раз попробовал - "Ордер _____________ в статусі REVERSED не можна підтвердити"
аналогичное было и прошлом месяце, так что пришлось платёж проводить по старым реквизитам...
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:54
у когото отправленое до 14 уже дошло?
шото долго...
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:54
Alfa_Bank написав: Карамболь написав:
Добрый день Alfa_Bank
! Сын, перейдя по рефреральной ссылки, уже 3 часа пытается подать заявку на оформление карты комфорт по акции "Пригласи друга"... ответ как и 3 часа назад один и тот же: Сервер временно недоступен - попробуйте позже... Не подскажите как с этим бороться?
Проверили, ссылки работают. Попробуйте выслать новую.
Спасибо, помогло! Теперь главное дождаться звонка из кц... правда они обычно не торопяться... тем более впереди длинные выходные...
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:57
Бекас написав:
Платеж по IBAN не проходит -"помилка сервісу" , пипец -банк будет работать когда-нибудь или как????????????????
еще раз попробовал - "Ордер _____________ в статусі REVERSED не можна підтвердити"
Бекас, добрый день. Попробуйте платеж по реквизитам, пожалуйста.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:58
Карамболь написав: Alfa_Bank написав: Карамболь написав:
Добрый день Alfa_Bank
! Сын, перейдя по рефреральной ссылки, уже 3 часа пытается подать заявку на оформление карты комфорт по акции "Пригласи друга"... ответ как и 3 часа назад один и тот же: Сервер временно недоступен - попробуйте позже... Не подскажите как с этим бороться?
Проверили, ссылки работают. Попробуйте выслать новую.
Спасибо, помогло! Теперь главное дождаться звонка из кц... правда они обычно не торопяться... тем более впереди длинные выходные...
Если что, пишите, ускорим.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:59
uaprofi написав:
у когото отправленое до 14 уже дошло?
шото долго...
Отправленое до 14 уходит после 14.
Что долго?
Обычно в середнем до двух часов получается для банков с прямыми реквизитами.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:59
Карамболь написав:
Спасибо, помогло! Теперь главное дождаться звонка из кц... правда они обычно не торопяться... тем более впереди длинные выходные...
Если что, пишите, ускорим.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:05
uaprofi написав:
у когото отправленое до 14 уже дошло?
шото долго...
экий вы быстрый
у аллы вечерний поезд самый скоростной, а дневной, в зависимости от того куда отправляли и на какие реквизиты прямые или транзитник, может прийти очень непредсказуемо. Но не ранее 16ти - 16:30 это точно
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:25
Бекас написав:
Платеж по IBAN не проходит -"помилка сервісу" , пипец -банк будет работать когда-нибудь или как????????????????
еще раз попробовал - "Ордер _____________ в статусі REVERSED не можна підтвердити"
Кстати если платишь по IBAN реквизтам и счет находится в самом Альфабанке - форма предлагает воспользоватся онлайн переводом.
Но онлайн перевод идет БЕЗ возможности указать назначение платежа, что в случае с платежом на юр.особу (Киевводоканал) приводит к невозможности платить по IBAN внутри самого банка.
Жуть. Проблемы нарастают комом.
Уважаемая Альфабанк, пожалуйста передайте своиму главному по ИТ остановится с введением новых фишек и немного сосредоточится на том, чтобы сделать рабочим уже имеющееся хозяйство. Иначе клиенты начнут валить, когда обычные операции идут со невероятным скрипом.
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curiousobro
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:26
curiousobro написав: Бекас написав:
Платеж по IBAN не проходит -"помилка сервісу" , пипец -банк будет работать когда-нибудь или как????????????????
еще раз попробовал - "Ордер _____________ в статусі REVERSED не можна підтвердити"
Кстати если платишь по IBAN реквизтам и счет находится в самом Альфабанке - форма предлагает воспользоватся онлайн переводом.
Но онлайн перевод идет БЕЗ возможности указать назначение платежа, что в случае с платежом на юр.особу (Киевводоканал) приводит к невозможности платить по IBAN внутри самого банка.
Жуть. Проблемы нарастают комом.
Уважаемая Альфабанк, пожалуйста передайте своиму главному по ИТ остановится с введением новых фишек и немного сосредоточится на том, чтобы сделать рабочим уже имеющееся хозяйство. Иначе клиенты начнут валить, когда обычные операции идут со невероятным скрипом.
curiousobro, информация передана в ответственное подразделение.
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Alfa_Bank
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