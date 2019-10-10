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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7733773477357736>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:51

  Бекас написав:Платеж по IBAN не проходит -"помилка сервісу" , пипец -банк будет работать когда-нибудь или как????????????????
еще раз попробовал - "Ордер _____________ в статусі REVERSED не можна підтвердити"

аналогичное было и прошлом месяце, так что пришлось платёж проводить по старым реквизитам...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:54

у когото отправленое до 14 уже дошло?
шото долго...
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:54

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Добрый день Alfa_Bank! Сын, перейдя по рефреральной ссылки, уже 3 часа пытается подать заявку на оформление карты комфорт по акции "Пригласи друга"... ответ как и 3 часа назад один и тот же: Сервер временно недоступен - попробуйте позже... Не подскажите как с этим бороться?

Проверили, ссылки работают. Попробуйте выслать новую.

Спасибо, помогло! Теперь главное дождаться звонка из кц... правда они обычно не торопяться... тем более впереди длинные выходные...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:57

  Бекас написав:Платеж по IBAN не проходит -"помилка сервісу" , пипец -банк будет работать когда-нибудь или как????????????????
еще раз попробовал - "Ордер _____________ в статусі REVERSED не можна підтвердити"

Бекас, добрый день. Попробуйте платеж по реквизитам, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:58

  Карамболь написав:
  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Добрый день Alfa_Bank! Сын, перейдя по рефреральной ссылки, уже 3 часа пытается подать заявку на оформление карты комфорт по акции "Пригласи друга"... ответ как и 3 часа назад один и тот же: Сервер временно недоступен - попробуйте позже... Не подскажите как с этим бороться?

Проверили, ссылки работают. Попробуйте выслать новую.

Спасибо, помогло! Теперь главное дождаться звонка из кц... правда они обычно не торопяться... тем более впереди длинные выходные...

Если что, пишите, ускорим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:59

  uaprofi написав:у когото отправленое до 14 уже дошло?
шото долго...


Отправленое до 14 уходит после 14.
Что долго?
Обычно в середнем до двух часов получается для банков с прямыми реквизитами.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:59

  Карамболь написав:Спасибо, помогло! Теперь главное дождаться звонка из кц... правда они обычно не торопяться... тем более впереди длинные выходные...

Если что, пишите, ускорим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:05

  uaprofi написав:у когото отправленое до 14 уже дошло?
шото долго...

экий вы быстрый :roll: у аллы вечерний поезд самый скоростной, а дневной, в зависимости от того куда отправляли и на какие реквизиты прямые или транзитник, может прийти очень непредсказуемо. Но не ранее 16ти - 16:30 это точно
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:25

  Бекас написав:Платеж по IBAN не проходит -"помилка сервісу" , пипец -банк будет работать когда-нибудь или как????????????????
еще раз попробовал - "Ордер _____________ в статусі REVERSED не можна підтвердити"

Кстати если платишь по IBAN реквизтам и счет находится в самом Альфабанке - форма предлагает воспользоватся онлайн переводом.
Но онлайн перевод идет БЕЗ возможности указать назначение платежа, что в случае с платежом на юр.особу (Киевводоканал) приводит к невозможности платить по IBAN внутри самого банка.

Жуть. Проблемы нарастают комом.

Уважаемая Альфабанк, пожалуйста передайте своиму главному по ИТ остановится с введением новых фишек и немного сосредоточится на том, чтобы сделать рабочим уже имеющееся хозяйство. Иначе клиенты начнут валить, когда обычные операции идут со невероятным скрипом.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:26

  curiousobro написав:
  Бекас написав:Платеж по IBAN не проходит -"помилка сервісу" , пипец -банк будет работать когда-нибудь или как????????????????
еще раз попробовал - "Ордер _____________ в статусі REVERSED не можна підтвердити"

Кстати если платишь по IBAN реквизтам и счет находится в самом Альфабанке - форма предлагает воспользоватся онлайн переводом.
Но онлайн перевод идет БЕЗ возможности указать назначение платежа, что в случае с платежом на юр.особу (Киевводоканал) приводит к невозможности платить по IBAN внутри самого банка.

Жуть. Проблемы нарастают комом.

Уважаемая Альфабанк, пожалуйста передайте своиму главному по ИТ остановится с введением новых фишек и немного сосредоточится на том, чтобы сделать рабочим уже имеющееся хозяйство. Иначе клиенты начнут валить, когда обычные операции идут со невероятным скрипом.

curiousobro, информация передана в ответственное подразделение.
Alfa_Bank
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