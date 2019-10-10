А чем не нравится операторский IVR/USSD?Бекас написав:Погнало косяком смс-ки с паролями ,через полчаса, вот спасибо...когда я уже сходил и заплатил ч\з айбокс
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:23
Re: Альфа-Банк
А чем не нравится операторский IVR/USSD?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:25
Re: Альфа-Банк
Легко. floor($amount*0.5)*0.02
Это значит делим на два, округляем вниз до целого и умножаем на %.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:29
Re: Альфа-Банк
Звонок в КЦ с просьбой аннулировать карту, и ожидание один рабочий день. Не забудьте уточнить что без закрытия счёта.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Зараз переглядають цей форум: Бекас, ingtrans, klug, liliya_logical, Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|