А чем не нравится операторский IVR/USSD?Бекас написав:Погнало косяком смс-ки с паролями ,через полчаса, вот спасибо...когда я уже сходил и заплатил ч\з айбокс
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:23
Re: Альфа-Банк
А чем не нравится операторский IVR/USSD?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:25
Re: Альфа-Банк
Легко. floor($amount*0.5)*0.02
Это значит делим на два, округляем вниз до целого и умножаем на %.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:29
Re: Альфа-Банк
Звонок в КЦ с просьбой аннулировать карту, и ожидание один рабочий день. Не забудьте уточнить что без закрытия счёта.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:43
Alfa_Bank
Подскажите за сколько дней нужно заказывать наличную валюту(где это прописано) и как это делается(в устной форме в отделении,пишется заявление в отделении, звонить в КЦ)?
Сколько дней деньги должны пролежать на ощадном счёте, чтобы их потом бесплатно снять? Если например сегодня 11.10. поступили на ощадный, то какого числа их можно снять без комиссии?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:54
Re: Альфа-Банк
Изучаю тарифы кредитки тревел, кто с альфой работает подскажите по пункту
- Обслуговування основної картки (щомісячно при наявності заборгованості від 20 грн. і більше на кінець Розрахункового
періоду 10 ) 19 - 150грн
Человеческим языком, в каком случае попадаешь на 150грн? До этого с банками с такими пунктами не сталкивался
Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:56
gonzo
Если кредитного лимита использовано 20 грн. или более в расчётную дату (дату договора).
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:00
Vorlon
Условно мне открыли счет 20 октября, значит если 20 ноября на кредитке -20+грн я попадаю на 150грн, если 19 ноября я погасил кредитку в 0, я не попадаю?
|