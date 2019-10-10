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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7734773577367737>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:23

Re: Альфа-Банк

Бекас написав:Погнало косяком смс-ки с паролями ,через полчаса, вот спасибо...когда я уже сходил и заплатил ч\з айбокс
А чем не нравится операторский IVR/USSD?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:25

Re: Альфа-Банк

Valt22 написав:Alfa_Bank
Выбрал возврат орехами 2% в кафешках.
Если сумма четная - все считается правильно, например: 38грн - 0.76 ореха, а если нечетная - на 0.02 меньше, например: 37грн - 0.72 (правильный ответ - 0.74).
Чем можно объяснить такой эффект?
Легко. floor($amount*0.5)*0.02
Это значит делим на два, округляем вниз до целого и умножаем на %.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:29

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:а можно ли дополнительную карту закрыть в приложении или в ИБ?
или только в отделении?
в ИБ оформляется как "ПРОШУ ВРЕМЕННО ЗАБЛОКИРОВАТЬ" ... а нужно полностью закрыть какрту. как?
Звонок в КЦ с просьбой аннулировать карту, и ожидание один рабочий день. Не забудьте уточнить что без закрытия счёта.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:43

Alfa_Bank
Подскажите за сколько дней нужно заказывать наличную валюту(где это прописано) и как это делается(в устной форме в отделении,пишется заявление в отделении, звонить в КЦ)?
Сколько дней деньги должны пролежать на ощадном счёте, чтобы их потом бесплатно снять? Если например сегодня 11.10. поступили на ощадный, то какого числа их можно снять без комиссии?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:54

Re: Альфа-Банк

Изучаю тарифы кредитки тревел, кто с альфой работает подскажите по пункту

- Обслуговування основної картки (щомісячно при наявності заборгованості від 20 грн. і більше на кінець Розрахункового
періоду 10 ) 19 - 150грн

Человеческим языком, в каком случае попадаешь на 150грн? До этого с банками с такими пунктами не сталкивался
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:56

gonzo
Если кредитного лимита использовано 20 грн. или более в расчётную дату (дату договора).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:00

Vorlon

Условно мне открыли счет 20 октября, значит если 20 ноября на кредитке -20+грн я попадаю на 150грн, если 19 ноября я погасил кредитку в 0, я не попадаю?
gonzo
 
Повідомлень: 114
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:24

  gonzo написав:Vorlon

Условно мне открыли счет 20 октября, значит если 20 ноября на кредитке -20+грн я попадаю на 150грн, если 19 ноября я погасил кредитку в 0, я не попадаю?

Важно чтобы эти деньги еще провелись этим днем. поэтому гасить лучше чуть загодя)))
Ну и наверное новые правила. раньше на 150 грн Алла вставляля даже при 1 копейке задолженности :D Был прецедент!
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:25

Re: Альфа-Банк

Решил протестировать как работает банк.
Заказал карту с доставкой по адресу.
Доставили, ок. Сервис, все дела.
К карте дают конверт на котором инфа как активировать и телефоны 0800... для тех кто в танке. По инструкции не активируется, телефоны нерабочие.
Ну ладно, мы не такие квесты проходили.
Доставлял сотрудник банка который сказал что завтра сможете ативировать.
Карта не активна, войти в мобильное приложение нельзя, в my.alfabank нельзя.
Нагуглил правильный телефон, минут за 5 дозвонился до оператора, оператор говорит что карта ваша не привязана звоните тому кто доставлял.
Ок, звоню.
Сотрудник отвечает "перезвоню" и таки перезванивает, молодец.
Говорит знаете, там какой-то сбой такие карты неприязываются уже давно и когда начнут привязываться неизвестно, на колцентре должны это знать но вы пробуйте, не теряйте надежду.
Звоните на колцентр.
Ну такое, протестировал.
Хорошо что это не единственный банк в Украине.
bugayov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:28

  gonzo написав:Vorlon

Условно мне открыли счет 20 октября, значит если 20 ноября на кредитке -20+грн я попадаю на 150грн, если 19 ноября я погасил кредитку в 0, я не попадаю?

Да.
Vorlon
 
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