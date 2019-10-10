А чем не нравится операторский IVR/USSD?Бекас написав:Погнало косяком смс-ки с паролями ,через полчаса, вот спасибо...когда я уже сходил и заплатил ч\з айбокс
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:23
Re: Альфа-Банк
А чем не нравится операторский IVR/USSD?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:25
Re: Альфа-Банк
Легко. floor($amount*0.5)*0.02
Это значит делим на два, округляем вниз до целого и умножаем на %.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:29
Re: Альфа-Банк
Звонок в КЦ с просьбой аннулировать карту, и ожидание один рабочий день. Не забудьте уточнить что без закрытия счёта.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:43
Alfa_Bank
Подскажите за сколько дней нужно заказывать наличную валюту(где это прописано) и как это делается(в устной форме в отделении,пишется заявление в отделении, звонить в КЦ)?
Сколько дней деньги должны пролежать на ощадном счёте, чтобы их потом бесплатно снять? Если например сегодня 11.10. поступили на ощадный, то какого числа их можно снять без комиссии?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:54
Re: Альфа-Банк
Изучаю тарифы кредитки тревел, кто с альфой работает подскажите по пункту
- Обслуговування основної картки (щомісячно при наявності заборгованості від 20 грн. і більше на кінець Розрахункового
періоду 10 ) 19 - 150грн
Человеческим языком, в каком случае попадаешь на 150грн? До этого с банками с такими пунктами не сталкивался
Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:56
gonzo
Если кредитного лимита использовано 20 грн. или более в расчётную дату (дату договора).
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:00
Vorlon
Условно мне открыли счет 20 октября, значит если 20 ноября на кредитке -20+грн я попадаю на 150грн, если 19 ноября я погасил кредитку в 0, я не попадаю?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:24
Важно чтобы эти деньги еще провелись этим днем. поэтому гасить лучше чуть загодя)))
Ну и наверное новые правила. раньше на 150 грн Алла вставляля даже при 1 копейке задолженности Был прецедент!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:25
Re: Альфа-Банк
Решил протестировать как работает банк.
Заказал карту с доставкой по адресу.
Доставили, ок. Сервис, все дела.
К карте дают конверт на котором инфа как активировать и телефоны 0800... для тех кто в танке. По инструкции не активируется, телефоны нерабочие.
Ну ладно, мы не такие квесты проходили.
Доставлял сотрудник банка который сказал что завтра сможете ативировать.
Карта не активна, войти в мобильное приложение нельзя, в my.alfabank нельзя.
Нагуглил правильный телефон, минут за 5 дозвонился до оператора, оператор говорит что карта ваша не привязана звоните тому кто доставлял.
Ок, звоню.
Сотрудник отвечает "перезвоню" и таки перезванивает, молодец.
Говорит знаете, там какой-то сбой такие карты неприязываются уже давно и когда начнут привязываться неизвестно, на колцентре должны это знать но вы пробуйте, не теряйте надежду.
Звоните на колцентр.
Ну такое, протестировал.
Хорошо что это не единственный банк в Украине.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:28
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