Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:25

Решил протестировать как работает банк.

Заказал карту с доставкой по адресу.

Доставили, ок. Сервис, все дела.

К карте дают конверт на котором инфа как активировать и телефоны 0800... для тех кто в танке. По инструкции не активируется, телефоны нерабочие.

Ну ладно, мы не такие квесты проходили.

Доставлял сотрудник банка который сказал что завтра сможете ативировать.

Карта не активна, войти в мобильное приложение нельзя, в my.alfabank нельзя.

Нагуглил правильный телефон, минут за 5 дозвонился до оператора, оператор говорит что карта ваша не привязана звоните тому кто доставлял.

Ок, звоню.

Сотрудник отвечает "перезвоню" и таки перезванивает, молодец.

Говорит знаете, там какой-то сбой такие карты неприязываются уже давно и когда начнут привязываться неизвестно, на колцентре должны это знать но вы пробуйте, не теряйте надежду.

Звоните на колцентр.

Ну такое, протестировал.

Хорошо что это не единственный банк в Украине.