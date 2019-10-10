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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:32
Кстати Альфа, а почему у меня всегда рассчетной датой было 5 число месяца, срока открытия тревел Карточки. а сейчас вот стало 1 число
С чем связано?
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Shummi
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:37
Shummi написав: gonzo написав:Vorlon
Условно мне открыли счет 20 октября, значит если 20 ноября на кредитке -20+грн я попадаю на 150грн, если 19 ноября я погасил кредитку в 0, я не попадаю?
Важно чтобы эти деньги еще провелись этим днем. поэтому гасить лучше чуть загодя)))
Ну и наверное новые правила. раньше на 150 грн Алла вставляля даже при 1 копейке задолженности
Был прецедент!
Не знаю как по тревелу - но по Максимке Алла "вставляла" при долге от 1 копейки до мая этого года. Потом поменяли тактику и за "копейки" не "вставляют"
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Flamingo
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:00
Vorlon
спасибо, так то интересно 150грн в год, кишмиш 3%, еще и лаунжи, или есть какой то подвох?
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gonzo
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:01
Alfa_Bank написав: Setta написав:
Использовал другой браузер, заведомо с пустым кешем.
Результат тот же. Зайти в МАБ не могу, провести оплаты не могу, пополнить карты не могу. Повторяю вопросы.
1) Когда наконец можно будет нормально пользоваться ИБ.
2) Как будут компенсированы моральные страдания )) и, собственно, невозможность пользования ИБ и совершения операций в нем?
Напишите точное время входа, браузеры и их версии, передам на поддержку. Возможно, низкая скорость интернета.
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Setta
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:08
gonzo написав:Vorlon
спасибо, так то интересно 150грн в год, кишмиш 3%, еще и лаунжи, или есть какой то подвох?
Так вроде или лаунж или кишмиш... И 150 в месяц если грейс по полной
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Flamingo
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:11
Flamingo
не нашел на сайте про или, а насчет грейса ну если гасить раз в месяц то не попадаешь же
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gonzo
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:23
И лаунж и Кэшбек 3 % да, все верно! И если на расчетным период нет задолжености все беспатно. Так и пользуюсь.
Там Монобанк выкатил новую карту. но она и дороже и Кешбэк меньше. Единственно лаунжи нон лимит. Но это имеет смысл ьолько тем кто почти каждую неделю летает. Я часто но 10 визитов в год мне наверное хватит.
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Shummi
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