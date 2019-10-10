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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7734773577367737

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:32

Re: Альфа-Банк

Кстати Альфа, а почему у меня всегда рассчетной датой было 5 число месяца, срока открытия тревел Карточки. а сейчас вот стало 1 число :-) С чем связано?
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:37

  Shummi написав:
  gonzo написав:Vorlon

Условно мне открыли счет 20 октября, значит если 20 ноября на кредитке -20+грн я попадаю на 150грн, если 19 ноября я погасил кредитку в 0, я не попадаю?

Важно чтобы эти деньги еще провелись этим днем. поэтому гасить лучше чуть загодя)))
Ну и наверное новые правила. раньше на 150 грн Алла вставляля даже при 1 копейке задолженности :D Был прецедент!

Не знаю как по тревелу - но по Максимке Алла "вставляла" при долге от 1 копейки до мая этого года. Потом поменяли тактику и за "копейки" не "вставляют"
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:00

Vorlon

спасибо, так то интересно 150грн в год, кишмиш 3%, еще и лаунжи, или есть какой то подвох?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:01

  Alfa_Bank написав:
  Setta написав:
Использовал другой браузер, заведомо с пустым кешем.
Результат тот же. Зайти в МАБ не могу, провести оплаты не могу, пополнить карты не могу. Повторяю вопросы.

1) Когда наконец можно будет нормально пользоваться ИБ.
2) Как будут компенсированы моральные страдания )) и, собственно, невозможность пользования ИБ и совершения операций в нем?

Напишите точное время входа, браузеры и их версии, передам на поддержку. Возможно, низкая скорость интернета.


с утра и до 14-00

Google Chrome
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Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:08

  gonzo написав:Vorlon

спасибо, так то интересно 150грн в год, кишмиш 3%, еще и лаунжи, или есть какой то подвох?

Так вроде или лаунж или кишмиш... И 150 в месяц если грейс по полной
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:11

Flamingo
не нашел на сайте про или, а насчет грейса ну если гасить раз в месяц то не попадаешь же
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:23

Re: Альфа-Банк

И лаунж и Кэшбек 3 % да, все верно! И если на расчетным период нет задолжености все беспатно. Так и пользуюсь.
Там Монобанк выкатил новую карту. но она и дороже и Кешбэк меньше. Единственно лаунжи нон лимит. Но это имеет смысл ьолько тем кто почти каждую неделю летает. Я часто но 10 визитов в год мне наверное хватит. :-)
Shummi
 
Повідомлень: 326
З нами з: 08.12.14
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