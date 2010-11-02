Устроили гонки между банками за бесполезными примочками. Выкатили обновление. А элементарный вход по отпечатку не работает (MI MIX 2s).
И даже причину указали - из-за соображений безопасности. Вот у всех банков работает, а здесь нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 жов, 2019 13:03
Устроили гонки между банками за бесполезными примочками. Выкатили обновление. А элементарный вход по отпечатку не работает (MI MIX 2s).
И даже причину указали - из-за соображений безопасности. Вот у всех банков работает, а здесь нет.
Додано: Суб 12 жов, 2019 13:17
Додано: Суб 12 жов, 2019 13:34
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:19
Re: Альфа-Банк
Создание валютной карты в мобильном приложении для бывших владельцев платинум Блэк так и не работает?
Размер имеет значение.
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