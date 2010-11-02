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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7735773677377738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:03

Устроили гонки между банками за бесполезными примочками. Выкатили обновление. А элементарный вход по отпечатку не работает (MI MIX 2s).
И даже причину указали - из-за соображений безопасности. Вот у всех банков работает, а здесь нет.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:17

  kucher_oleg_ua написав:Устроили гонки между банками за бесполезными примочками. Выкатили обновление. А элементарный вход по отпечатку не работает (MI MIX 2s).
И даже причину указали - из-за соображений безопасности. Вот у всех банков работает, а здесь нет.

root є на телефоні?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:34

  Кочевник написав:root є на телефоні?

У меня Sharp рутированный, вход по отпечатку работает.
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:19

Re: Альфа-Банк

Создание валютной карты в мобильном приложении для бывших владельцев платинум Блэк так и не работает?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:02

  cdj2 написав:
Ukrainian написав:Alfa_Bank
СМС при вході можна в налаштуваннях відключити?
Уже нельзя. Рукопопы игнорируют эту опцию в МАБ. Думаю скоро исправят (убрав опцию из МАБ).

Завантажив альфа додаток і захожу по відбитку пальця без смсок.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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  #<1 ... 7735773677377738
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