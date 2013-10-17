Додано: Нед 13 жов, 2019 09:24

Alfa_Bank

А что это за новшество? Теперь в моб мабе мошенник может увидеть все данные по карте номер, дату и свв...

Я так понимаю, что иниу\циатор данной опции - это и есть прямой пособник мошенников?

Рекомендую его сразу в кибер полицию отправить.

Просьба немедленно убрать эту дыру в безопасности!

Вместо того чтобы починить вход по отпечатку вы наоборот занимаетесь функционалом для мошенников...

Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7