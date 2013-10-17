RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7735773677377738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:03

Устроили гонки между банками за бесполезными примочками. Выкатили обновление. А элементарный вход по отпечатку не работает (MI MIX 2s).
И даже причину указали - из-за соображений безопасности. Вот у всех банков работает, а здесь нет.
kucher_oleg_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 23.12.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:17

  kucher_oleg_ua написав:Устроили гонки между банками за бесполезными примочками. Выкатили обновление. А элементарный вход по отпечатку не работает (MI MIX 2s).
И даже причину указали - из-за соображений безопасности. Вот у всех банков работает, а здесь нет.

root є на телефоні?
Кочевник
 
Повідомлень: 961
З нами з: 16.02.17
Подякував: 169 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:34

  Кочевник написав:root є на телефоні?

У меня Sharp рутированный, вход по отпечатку работает.
ВАМ
 
Повідомлень: 177
З нами з: 24.10.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:19

Re: Альфа-Банк

Создание валютной карты в мобильном приложении для бывших владельцев платинум Блэк так и не работает?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3157
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:02

  cdj2 написав:
Ukrainian написав:Alfa_Bank
СМС при вході можна в налаштуваннях відключити?
Уже нельзя. Рукопопы игнорируют эту опцию в МАБ. Думаю скоро исправят (убрав опцию из МАБ).

Завантажив альфа додаток і захожу по відбитку пальця без смсок.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8276
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:08

  2XL написав:Создание валютной карты в мобильном приложении для бывших владельцев платинум Блэк так и не работает?

Вы про фаст-кард? Я еще в августе открыл. И да был блэком, перешел на ультру и евровую карту не давало создать в фасте. Но потом все пофиксили и все работает.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3128
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 09:24

Alfa_Bank
А что это за новшество? Теперь в моб мабе мошенник может увидеть все данные по карте номер, дату и свв...
Я так понимаю, что иниу\циатор данной опции - это и есть прямой пособник мошенников?
Рекомендую его сразу в кибер полицию отправить.
Просьба немедленно убрать эту дыру в безопасности!
Вместо того чтобы починить вход по отпечатку вы наоборот занимаетесь функционалом для мошенников...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5615
З нами з: 20.01.15
Подякував: 358 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 09:44

  ruvex написав:
  wig написав:
  Вкладчик1234 написав:«С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов. Номер карты, срок действия и CVV-код будут отображены только в мобильном приложении, что сделает использование карты максимально безопасным», - сообщил советник Альфа-Банка Аркадий Вершебенюк в Facebook, сообщает FinClub.

Это все замки от честных людей. Реальные мошенники спишут без cvv, 3D и СМС, и никак от этого не защитишься.

А кто не пользуется мобильным приложением от слова вообще, просто пройдут мимо Альфы.
О чем они там все думают...

Э-э-э в некоторых маркетах все еще вписывают 4 последние цифры перед выдачеей чека там такие карты врядли примут...
Да и карта без номера - это признак мошенника скиммера - они же как раз именно на такой безымянный пластик и прописывают краденные карты...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5615
З нами з: 20.01.15
Подякував: 358 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 10:16

  ТЕА написав:
  Alfa_Bank написав:
  ТЕА написав:ID вводится по квитанциям ГИВЦ, а по квитанциям КиевОблГазЗбыта вводится номер лицевого счёта, что и запрашивает МАБ при создании шаблона и этот номер не менялся уже более 3-х лет...

То есть, новый шаблон был создан точно таким же, как и старый? Пришлите реквизиты, пожалуйста, что были применены вами в шаблоне. Будем разбираться.

Особовий рахунок № 0800хххххх

кроме того в мобильной версии оплата по этому поставщику также не работает...

Вы бы не светили свой ОР... По нему ведь видны ФИО и адрес точный... Тил... Св... Мик...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5615
З нами з: 20.01.15
Подякував: 358 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 10:56

  ol_zy написав:Alfa_Bank
А что это за новшество? Теперь в моб мабе мошенник может увидеть все данные по карте номер, дату и свв...
Я так понимаю, что иниу\циатор данной опции - это и есть прямой пособник мошенников?
Рекомендую его сразу в кибер полицию отправить.
Просьба немедленно убрать эту дыру в безопасности!
Вместо того чтобы починить вход по отпечатку вы наоборот занимаетесь функционалом для мошенников...

Вход по отпечатку работает без вопросов всегда 100%. У вас какая версия мобильной ОС? У меня Андроид 9.

Насчёт безопасности - не стоит переигрывать. Значит у Монобанка, Спортбанка, Конкорда номера карт и CVV-код можно смотреть, а в Альфе нельзя? Причём из этой четвёрки только у Альфы код показывается через СМС.

И вообще - о каких мошенниках речь? Опишите возможный кейс, как у вас уводят деньги.
Vorlon
 
Повідомлень: 7331
З нами з: 14.06.13
Подякував: 365 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7735773677377738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Daswer, ramaz і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 7, 8, 9
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
87 23845
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2019 11:28
clientage
Идея Банк 1 ... 1646, 1647, 1648
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16473 2341972
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 жов, 2019 21:31
Vorlon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3518, 3519, 3520
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35196 4351975
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 жов, 2019 19:54
chipmunk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.