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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 жов, 2019 13:03
Устроили гонки между банками за бесполезными примочками. Выкатили обновление. А элементарный вход по отпечатку не работает (MI MIX 2s).
И даже причину указали - из-за соображений безопасности. Вот у всех банков работает, а здесь нет.
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kucher_oleg_ua
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Додано: Суб 12 жов, 2019 13:17
kucher_oleg_ua написав:
Устроили гонки между банками за бесполезными примочками. Выкатили обновление. А элементарный вход по отпечатку не работает (MI MIX 2s).
И даже причину указали - из-за соображений безопасности. Вот у всех банков работает, а здесь нет.
root є на телефоні?
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Кочевник
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Додано: Суб 12 жов, 2019 13:34
Кочевник написав:
root є на телефоні?
У меня Sharp рутированный, вход по отпечатку работает.
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ВАМ
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Додано: Суб 12 жов, 2019 14:19
Создание валютной карты в мобильном приложении для бывших владельцев платинум Блэк так и не работает?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Суб 12 жов, 2019 17:02
cdj2 написав:
Ukrainian написав:Alfa_Bank
СМС при вході можна в налаштуваннях відключити?
Уже нельзя. Рукопопы игнорируют эту опцию в МАБ. Думаю скоро исправят (убрав опцию из МАБ).
Завантажив альфа додаток і захожу по відбитку пальця без смсок.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Ukrainian
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1
Додано: Суб 12 жов, 2019 20:08
2XL написав:
Создание валютной карты в мобильном приложении для бывших владельцев платинум Блэк так и не работает?
Вы про фаст-кард? Я еще в августе открыл. И да был блэком, перешел на ультру и евровую карту не давало создать в фасте. Но потом все пофиксили и все работает.
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Flamingo
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Додано: Нед 13 жов, 2019 09:24
Alfa_Bank
А что это за новшество? Теперь в моб мабе мошенник может увидеть все данные по карте номер, дату и свв...
Я так понимаю, что иниу\циатор данной опции - это и есть прямой пособник мошенников?
Рекомендую его сразу в кибер полицию отправить.
Просьба немедленно убрать эту дыру в безопасности!
Вместо того чтобы починить вход по отпечатку вы наоборот занимаетесь функционалом для мошенников...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Нед 13 жов, 2019 09:44
ruvex написав: wig написав: Вкладчик1234 написав:
«С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов. Номер карты, срок действия и CVV-код будут отображены только в мобильном приложении, что сделает использование карты максимально безопасным», - сообщил советник Альфа-Банка Аркадий Вершебенюк в Facebook, сообщает FinClub.
Это все замки от честных людей. Реальные мошенники спишут без cvv, 3D и СМС, и никак от этого не защитишься.
А кто не пользуется мобильным приложением от слова вообще, просто пройдут мимо Альфы.
О чем они там все думают...
Э-э-э в некоторых маркетах все еще вписывают 4 последние цифры перед выдачеей чека там такие карты врядли примут...
Да и карта без номера - это признак мошенника скиммера - они же как раз именно на такой безымянный пластик и прописывают краденные карты...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Нед 13 жов, 2019 10:16
ТЕА написав: Alfa_Bank написав: ТЕА написав:
ID вводится по квитанциям ГИВЦ, а по квитанциям КиевОблГазЗбыта вводится номер лицевого счёта, что и запрашивает МАБ при создании шаблона и этот номер не менялся уже более 3-х лет...
То есть, новый шаблон был создан точно таким же, как и старый? Пришлите реквизиты, пожалуйста, что были применены вами в шаблоне. Будем разбираться.
Особовий рахунок № 0800хххххх
кроме того в мобильной версии оплата по этому поставщику также не работает...
Вы бы не светили свой ОР... По нему ведь видны ФИО и адрес точный... Тил... Св... Мик...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Нед 13 жов, 2019 10:56
ol_zy написав:Alfa_Bank
А что это за новшество? Теперь в моб мабе мошенник может увидеть все данные по карте номер, дату и свв...
Я так понимаю, что иниу\циатор данной опции - это и есть прямой пособник мошенников?
Рекомендую его сразу в кибер полицию отправить.
Просьба немедленно убрать эту дыру в безопасности!
Вместо того чтобы починить вход по отпечатку вы наоборот занимаетесь функционалом для мошенников...
Вход по отпечатку работает без вопросов всегда 100%. У вас какая версия мобильной ОС? У меня Андроид 9.
Насчёт безопасности - не стоит переигрывать. Значит у Монобанка, Спортбанка, Конкорда номера карт и CVV-код можно смотреть, а в Альфе нельзя? Причём из этой четвёрки только у Альфы код показывается через СМС.
И вообще - о каких мошенниках речь? Опишите возможный кейс, как у вас уводят деньги.
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Vorlon
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