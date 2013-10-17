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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7736773777387739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 12:45

  ol_zy написав:Вы бы не светили свой ОР... По нему ведь видны ФИО и адрес точный... Тил... Св... Мик...
Олег Жи...,ему нечего бояться
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 15:39

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:Вместо того чтобы починить вход по отпечатку

У що з ним не так? Щойно заходив в мобільну версію по відбитку; все працює.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:20

Просьба немедленно убрать эту дыру в безопасности!

Просьба немедленно убрать этого паникера. В кои-то веки допиливают удобство. Правда непонятно, что мешает указывать номер сразу на странице карты, зачем отдельное меню и глупая анимация. Кого там геймификаторы покусали.

И опять же, какой смысл скрывать cvv за кодом по смс. Ну допустим (кхм!) безопасность. Но ведь, полагаю, количество пользователей, у которых приложение установлено на телефон с финансовым номером, стремится к 100%. Не зря ведь в приложении есть функциональсть автоподстановки кода из смс. То есть дополнительная проверка не влияет ни на что.
node
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 20:22

node
но зато через смс учли и тех клиентов у которых фин номер отдельно
mephala
 
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