Олег Жи...,ему нечего бояться
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 жов, 2019 12:45
Олег Жи...,ему нечего бояться
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Нед 13 жов, 2019 15:39
Re: Альфа-Банк
У що з ним не так? Щойно заходив в мобільну версію по відбитку; все працює.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 13 жов, 2019 16:20
Просьба немедленно убрать этого паникера. В кои-то веки допиливают удобство. Правда непонятно, что мешает указывать номер сразу на странице карты, зачем отдельное меню и глупая анимация. Кого там геймификаторы покусали.
И опять же, какой смысл скрывать cvv за кодом по смс. Ну допустим (кхм!) безопасность. Но ведь, полагаю, количество пользователей, у которых приложение установлено на телефон с финансовым номером, стремится к 100%. Не зря ведь в приложении есть функциональсть автоподстановки кода из смс. То есть дополнительная проверка не влияет ни на что.
Додано: Нед 13 жов, 2019 20:22
node
но зато через смс учли и тех клиентов у которых фин номер отдельно
Додано: Нед 13 жов, 2019 21:13
Re: Альфа-Банк
Вопрос представителю(ну если кто то еще может ответить)
Реально ли открыть кредитку не указывая 2 номера поручителя? Нет ни малейшего желания посвящать в свои финансы родствеников и друзей, да и 1 банк кто такое запрашивает.
Додано: Пон 14 жов, 2019 00:05
Нереально
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Додано: Пон 14 жов, 2019 00:33
Я там написал номер стриптиз клуба Darling Disco Club. Его владелец Васин
Додано: Пон 14 жов, 2019 00:39
Тоже не работает отпечаток ни на новой версии, ни на предыдущей, с 6 сентября (Xiaomi Redmi 4X, Андроид 7). Наверное все Xiaomi пошли під откіс. А в отстальных банкингах все работает, и безопасность от этого никак не страдает.
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