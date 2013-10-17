Vorlon написав:ol_zy написав:Alfa_Bank
А что это за новшество? Теперь в моб мабе мошенник может увидеть все данные по карте номер, дату и свв...
Я так понимаю, что иниу\циатор данной опции - это и есть прямой пособник мошенников?
Рекомендую его сразу в кибер полицию отправить.
Просьба немедленно убрать эту дыру в безопасности!
Вместо того чтобы починить вход по отпечатку вы наоборот занимаетесь функционалом для мошенников...
Вход по отпечатку работает без вопросов всегда 100%. У вас какая версия мобильной ОС? У меня Андроид 9.
Насчёт безопасности - не стоит переигрывать. Значит у Монобанка, Спортбанка, Конкорда, А-Банка номера карт и CVV-код можно смотреть, а в Альфе нельзя? Причём из этой пятёрки только у Альфы код показывается через СМС.
И вообще - о каких мошенниках речь? Опишите возможный кейс, как у вас уводят деньги.
Работает не всегда и не у всех! У меня 7 андроид. На старом мабе 3.5 работает, если обновить, то тоже работает, но стоит один раз не так палец приложить и виесто второй попытки он сбрасывает отпечаток и добавить не возможно и это касается именно новой версии. Проблема в МАБе - уже подтвердили - мол они перешли на какой-то новый протокол, который есть не у всех и возможно, когда-то починят. При этом ни в одном другом приложении проблем нет.