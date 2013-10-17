ol_zy написав:Alfa_Bank А что это за новшество? Теперь в моб мабе мошенник может увидеть все данные по карте номер, дату и свв... Я так понимаю, что иниу\циатор данной опции - это и есть прямой пособник мошенников? Рекомендую его сразу в кибер полицию отправить. Просьба немедленно убрать эту дыру в безопасности! Вместо того чтобы починить вход по отпечатку вы наоборот занимаетесь функционалом для мошенников...
Вход по отпечатку работает без вопросов всегда 100%. У вас какая версия мобильной ОС? У меня Андроид 9.
Насчёт безопасности - не стоит переигрывать. Значит у Монобанка, Спортбанка, Конкорда, А-Банка номера карт и CVV-код можно смотреть, а в Альфе нельзя? Причём из этой пятёрки только у Альфы код показывается через СМС.
И вообще - о каких мошенниках речь? Опишите возможный кейс, как у вас уводят деньги.
Работает не всегда и не у всех! У меня 7 андроид. На старом мабе 3.5 работает, если обновить, то тоже работает, но стоит один раз не так палец приложить и виесто второй попытки он сбрасывает отпечаток и добавить не возможно и это касается именно новой версии. Проблема в МАБе - уже подтвердили - мол они перешли на какой-то новый протокол, который есть не у всех и возможно, когда-то починят. При этом ни в одном другом приложении проблем нет.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Цікаве зауваження щодо курсів по Платиновим Візам Альфи. Тут зазначали, що незрозумілий курс, комісії... А Альфа просто бере незрозумілу дату курса. Знімав готівку в Румунії 02.10. банкомат ING (це для тих, хто буде стверджувати, що була комісія). Комісії не було. Списання пройшло 07.10. Але, банк порахував суму по курсу Visa на 03.10. Ось звідки неспівпадіння.
ol_zy написав:Alfa_Bank А что это за новшество? Теперь в моб мабе мошенник может увидеть все данные по карте номер, дату и свв... Я так понимаю, что иниу\циатор данной опции - это и есть прямой пособник мошенников? Рекомендую его сразу в кибер полицию отправить. Просьба немедленно убрать эту дыру в безопасности! Вместо того чтобы починить вход по отпечатку вы наоборот занимаетесь функционалом для мошенников...
Вход по отпечатку работает без вопросов всегда 100%. У вас какая версия мобильной ОС? У меня Андроид 9.
Насчёт безопасности - не стоит переигрывать. Значит у Монобанка, Спортбанка, Конкорда, А-Банка номера карт и CVV-код можно смотреть, а в Альфе нельзя? Причём из этой пятёрки только у Альфы код показывается через СМС.
И вообще - о каких мошенниках речь? Опишите возможный кейс, как у вас уводят деньги.
ol_zy написав:Alfa_Bank А что это за новшество? Теперь в моб мабе мошенник может увидеть все данные по карте номер, дату и свв... Я так понимаю, что иниу\циатор данной опции - это и есть прямой пособник мошенников? Рекомендую его сразу в кибер полицию отправить. Просьба немедленно убрать эту дыру в безопасности! Вместо того чтобы починить вход по отпечатку вы наоборот занимаетесь функционалом для мошенников...
Присоединяюсь. Нефиг дыры из привата/моно копировать.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9