Додано: Пон 14 жов, 2019 08:59

Vorlon написав: ol_zy написав: Alfa_Bank

А что это за новшество? Теперь в моб мабе мошенник может увидеть все данные по карте номер, дату и свв...

Я так понимаю, что иниу\циатор данной опции - это и есть прямой пособник мошенников?

Рекомендую его сразу в кибер полицию отправить.

Просьба немедленно убрать эту дыру в безопасности!

Вместо того чтобы починить вход по отпечатку вы наоборот занимаетесь функционалом для мошенников... А что это за новшество? Теперь в моб мабе мошенник может увидеть все данные по карте номер, дату и свв...Я так понимаю, что иниу\циатор данной опции - это и есть прямой пособник мошенников?Рекомендую его сразу в кибер полицию отправить.Просьба немедленно убрать эту дыру в безопасности!Вместо того чтобы починить вход по отпечатку вы наоборот занимаетесь функционалом для мошенников...

Вход по отпечатку работает без вопросов всегда 100%. У вас какая версия мобильной ОС? У меня Андроид 9.



Насчёт безопасности - не стоит переигрывать. Значит у Монобанка, Спортбанка, Конкорда, А-Банка номера карт и CVV-код можно смотреть, а в Альфе нельзя? Причём из этой пятёрки только у Альфы код показывается через СМС.



И вообще - о каких мошенниках речь? Опишите возможный кейс, как у вас уводят деньги. Вход по отпечатку работает без вопросов всегда 100%. У вас какая версия мобильной ОС? У меня Андроид 9.Насчёт безопасности - не стоит переигрывать. Значит у Монобанка, Спортбанка, Конкорда, А-Банка номера карт и CVV-код можно смотреть, а в Альфе нельзя? Причём из этой пятёрки только у Альфы код показывается через СМС.И вообще - о каких мошенниках речь? Опишите возможный кейс, как у вас уводят деньги.

Работает не всегда и не у всех! У меня 7 андроид. На старом мабе 3.5 работает, если обновить, то тоже работает, но стоит один раз не так палец приложить и виесто второй попытки он сбрасывает отпечаток и добавить не возможно и это касается именно новой версии. Проблема в МАБе - уже подтвердили - мол они перешли на какой-то новый протокол, который есть не у всех и возможно, когда-то починят. При этом ни в одном другом приложении проблем нет.