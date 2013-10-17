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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 жов, 2019 08:13
Sagittarius, попробуйте в настройках программы отключить использовать отпечаток пальца, затем выйти из программы, войти снова и включить использовать отпечаток.
Отпишитесь о результате.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 08:59
Vorlon написав: ol_zy написав:Alfa_Bank
А что это за новшество? Теперь в моб мабе мошенник может увидеть все данные по карте номер, дату и свв...
Я так понимаю, что иниу\циатор данной опции - это и есть прямой пособник мошенников?
Рекомендую его сразу в кибер полицию отправить.
Просьба немедленно убрать эту дыру в безопасности!
Вместо того чтобы починить вход по отпечатку вы наоборот занимаетесь функционалом для мошенников...
Вход по отпечатку работает без вопросов всегда 100%. У вас какая версия мобильной ОС? У меня Андроид 9.
Насчёт безопасности - не стоит переигрывать. Значит у Монобанка, Спортбанка, Конкорда, А-Банка номера карт и CVV-код можно смотреть, а в Альфе нельзя? Причём из этой пятёрки только у Альфы код показывается через СМС.
И вообще - о каких мошенниках речь? Опишите возможный кейс, как у вас уводят деньги.
Работает не всегда и не у всех! У меня 7 андроид. На старом мабе 3.5 работает, если обновить, то тоже работает, но стоит один раз не так палец приложить и виесто второй попытки он сбрасывает отпечаток и добавить не возможно и это касается именно новой версии. Проблема в МАБе - уже подтвердили - мол они перешли на какой-то новый протокол, который есть не у всех и возможно, когда-то починят. При этом ни в одном другом приложении проблем нет.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Пон 14 жов, 2019 09:28
Цікаве зауваження щодо курсів по Платиновим Візам Альфи. Тут зазначали, що незрозумілий курс, комісії... А Альфа просто бере незрозумілу дату курса.
Знімав готівку в Румунії 02.10. банкомат ING (це для тих, хто буде стверджувати, що була комісія). Комісії не було. Списання пройшло 07.10. Але, банк порахував суму по курсу Visa на 03.10. Ось звідки неспівпадіння.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 09:50
Vorlon написав: ol_zy написав:Alfa_Bank
А что это за новшество? Теперь в моб мабе мошенник может увидеть все данные по карте номер, дату и свв...
Я так понимаю, что иниу\циатор данной опции - это и есть прямой пособник мошенников?
Рекомендую его сразу в кибер полицию отправить.
Просьба немедленно убрать эту дыру в безопасности!
Вместо того чтобы починить вход по отпечатку вы наоборот занимаетесь функционалом для мошенников...
Вход по отпечатку работает без вопросов всегда 100%. У вас какая версия мобильной ОС? У меня Андроид 9.
Насчёт безопасности - не стоит переигрывать. Значит у Монобанка, Спортбанка, Конкорда, А-Банка номера карт и CVV-код можно смотреть, а в Альфе нельзя? Причём из этой пятёрки только у Альфы код показывается через СМС.
И вообще - о каких мошенниках речь? Опишите возможный кейс, как у вас уводят деньги.
И только у альфы постоянно сливают новые карты мошенникам, с другими я такого не замечал, вот описывал свою ситуацию ранее:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4678179#p4678179https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4678224#p4678224
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Пон 14 жов, 2019 10:47
ol_zy написав:Alfa_Bank
А что это за новшество? Теперь в моб мабе мошенник может увидеть все данные по карте номер, дату и свв...
Я так понимаю, что иниу\циатор данной опции - это и есть прямой пособник мошенников?
Рекомендую его сразу в кибер полицию отправить.
Просьба немедленно убрать эту дыру в безопасности!
Вместо того чтобы починить вход по отпечатку вы наоборот занимаетесь функционалом для мошенников...
Присоединяюсь. Нефиг дыры из привата/моно копировать.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Додано: Пон 14 жов, 2019 10:55
Единственный плюс обновления - онлайн-регламент проведения сбера.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Додано: Пон 14 жов, 2019 15:25
Sagittarius написав: kucher_oleg_ua написав:
Устроили гонки между банками за бесполезными примочками. Выкатили обновление. А элементарный вход по отпечатку не работает (MI MIX 2s).
И даже причину указали - из-за соображений безопасности. Вот у всех банков работает, а здесь нет.
Тоже не работает отпечаток ни на новой версии, ни на предыдущей, с 6 сентября (Xiaomi Redmi 4X, Андроид 7). Наверное все Xiaomi пошли під откіс. А в отстальных банкингах все работает, и безопасность от этого никак не страдает.
Знаю примеры, чуть ли не целая линейка сяоми у разных людей, у всех все работает.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 15:50
[quote="4770783:Sagittarius
Тоже не работает отпечаток ни на новой версии, ни на предыдущей, с 6 сентября (Xiaomi Redmi 4X, Андроид 7). Наверное все Xiaomi пошли під откіс. А в отстальных банкингах все работает, и безопасность от этого никак не страдает.[/quote]
У мене Xiaomi Redmi 4X, Андроид 7.
Все норм.
промо-код Минфина: KU2PKEA +50 грн
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Додано: Пон 14 жов, 2019 15:58
Scholar написав: clientage написав:
С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов...
А мож лучше NFC-колечко или браслетик? Но так шобы в него влез сразу десяток моих карт от Альфы и еще 15..20 карт др. банков.
Не, ну полюбэ, раз для пользование картой нуна вытягивать мабилу, в которой у меня уже зашито карт 40, то чоо б не сделать возможность прикладывать к ПОСу чето достаточно миниатюрное по сравнению с мабилой-лопатником
Похоже скоро за фин-мабилами будут охотиться как када-то за личными сейфами
Купите себе яблочные часы и не парьтесь
Я подожду очередной браслетик от Сяоми
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 14 жов, 2019 16:00
clientage написав: Scholar написав: clientage написав:
[quote]С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов...
А мож лучше NFC-колечко или браслетик? Но так шобы в него влез сразу десяток моих карт от Альфы и еще 15..20 карт др. банков.
Не, ну полюбэ, раз для пользование картой нуна вытягивать мабилу, в которой у меня уже зашито карт 40, то чоо б не сделать возможность прикладывать к ПОСу чето достаточно миниатюрное по сравнению с мабилой-лопатником
Похоже скоро за фин-мабилами будут охотиться как када-то за личными сейфами
Купите себе яблочные часы и не парьтесь
Я подожду очередной браслетик от Сяоми
[/quote]Есть надежда, что они наконец-то вставят глобально работающий NFC?
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