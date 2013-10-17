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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 жов, 2019 16:02
Кочевник написав:
Цікаве зауваження щодо курсів по Платиновим Візам Альфи. Тут зазначали, що незрозумілий курс, комісії... А Альфа просто бере незрозумілу дату курса.
Знімав готівку в Румунії 02.10. банкомат ING (це для тих, хто буде стверджувати, що була комісія). Комісії не було. Списання пройшло 07.10. Але, банк порахував суму по курсу Visa на 03.10. Ось звідки неспівпадіння.
У меня была и Ультра, и Блэк, по всем этим визам курс стал пару лет назад невменяемым. Не совпадает с курсом МПС на дату списания со счета.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 16:30
Faceless написав: clientage написав:
Я подожду очередной браслетик от Сяоми
Есть надежда, что они наконец-то вставят глобально работающий NFC?
Ну да. За 40уе обещают гориллу, ГПэй и сразу кардиограмму находу. Эт если че не так де пойдет при оплате
... делайте хоть что-нибудь!
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