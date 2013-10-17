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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 жов, 2019 16:02
Кочевник написав:
Цікаве зауваження щодо курсів по Платиновим Візам Альфи. Тут зазначали, що незрозумілий курс, комісії... А Альфа просто бере незрозумілу дату курса.
Знімав готівку в Румунії 02.10. банкомат ING (це для тих, хто буде стверджувати, що була комісія). Комісії не було. Списання пройшло 07.10. Але, банк порахував суму по курсу Visa на 03.10. Ось звідки неспівпадіння.
У меня была и Ультра, и Блэк, по всем этим визам курс стал пару лет назад невменяемым. Не совпадает с курсом МПС на дату списания со счета.
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wig
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Додано: Пон 14 жов, 2019 16:30
Faceless написав: clientage написав:
Я подожду очередной браслетик от Сяоми
Есть надежда, что они наконец-то вставят глобально работающий NFC?
Ну да. За 40уе обещают гориллу, ГПэй и сразу кардиограмму находу. Эт если че не так де пойдет при оплате
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 14 жов, 2019 17:55
clientage написав: Faceless написав: clientage написав:
Я подожду очередной браслетик от Сяоми
Есть надежда, что они наконец-то вставят глобально работающий NFC?
Ну да. За 40уе обещают гориллу, ГПэй и сразу кардиограмму находу. Эт если че не так де пойдет при оплате
Та вроде ж 15 убитых енотов, а не 40.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Пон 14 жов, 2019 17:56
wig написав: Кочевник написав:
Цікаве зауваження щодо курсів по Платиновим Візам Альфи. Тут зазначали, що незрозумілий курс, комісії... А Альфа просто бере незрозумілу дату курса.
Знімав готівку в Румунії 02.10. банкомат ING (це для тих, хто буде стверджувати, що була комісія). Комісії не було. Списання пройшло 07.10. Але, банк порахував суму по курсу Visa на 03.10. Ось звідки неспівпадіння.
У меня была и Ультра, и Блэк, по всем этим визам курс стал пару лет назад невменяемым. Не совпадает с курсом МПС на дату списания со счета.
Что-то у меня подозрение, что берётся курс клиринга, а не списания. Особенно учитывая то, в каком режиме работает АБС у Аллы.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Пон 14 жов, 2019 18:35
Добрий вечір.
Хочеться запитати у представників банку, вони спеціально погіршують якість контакт центру?... Мені ось після 2 ї розмови вже хочеться повністю розірвати всі зв'язки з цим банком! Сьогодні знову мав не обережність звернутись до контактного центру де оператор не знайшла варіантів вирішення питання КЛІЄНТА, не знайшла нічого кращого ніж просто кинути слухавку. Перезвонивши інший оператор відповів, що скарги вони не фіксують на операторів і так оператори мають право кидати слухавки О_О. Виходить ви працюєте бездогано? Як так тоді виходить. Увас все працює гуд, а мені не змогли допомогти...
Просто супер!
Хотілося б почитати вашу відповідь, що до пропозиції - 1-28898520440 яку зареєстрував останій оператор.
Ідентифікація КЛІЄНТА ви здійснюєте лише по кодовому слову? Дані ІПН, серіїї та номеру паспорту, адреси реєстрації... Це не шляхи ідентифікації?
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invaderzim301
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Додано: Пон 14 жов, 2019 18:58
zvir написав:
[quote="4770783:Sagittarius]
Тоже не работает отпечаток ни на новой версии, ни на предыдущей, с 6 сентября (Xiaomi Redmi 4X, Андроид 7). Наверное все Xiaomi пошли під откіс. А в отстальных банкингах все работает, и безопасность от этого никак не страдает.[/quote]
У мене Xiaomi Redmi 4X, Андроид 7.
Все норм.[/quote]
Вы отпечаток сбрасывали и потом заново активировали? При просто обновлении все работает, пока случайно не так палец приложишь (или не тот) и тогда отпечаток слетает, а заново уже не добавляется.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Пон 14 жов, 2019 19:04
cdj2 написав: wig написав: Кочевник написав:
Цікаве зауваження щодо курсів по Платиновим Візам Альфи. Тут зазначали, що незрозумілий курс, комісії... А Альфа просто бере незрозумілу дату курса.
Знімав готівку в Румунії 02.10. банкомат ING (це для тих, хто буде стверджувати, що була комісія). Комісії не було. Списання пройшло 07.10. Але, банк порахував суму по курсу Visa на 03.10. Ось звідки неспівпадіння.
У меня была и Ультра, и Блэк, по всем этим визам курс стал пару лет назад невменяемым. Не совпадает с курсом МПС на дату списания со счета.
Что-то у меня подозрение, что берётся курс клиринга, а не списания. Особенно учитывая то, в каком режиме работает АБС у Аллы.
Але висновок такий, що курс все ж Альфа бере не від балди.
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Кочевник
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Додано: Пон 14 жов, 2019 21:14
invaderzim301 написав:Добрий вечір.
Хочеться запитати у представників банку, вони спеціально погіршують якість контакт центру?... Мені ось після 2 ї розмови вже хочеться повністю розірвати всі зв'язки з цим банком! Сьогодні знову мав не обережність звернутись до контактного центру де оператор не знайшла варіантів вирішення питання КЛІЄНТА, не знайшла нічого кращого ніж просто кинути слухавку. Перезвонивши інший оператор відповів, що скарги вони не фіксують на операторів і так оператори мають право кидати слухавки О_О. Виходить ви працюєте бездогано? Як так тоді виходить. Увас все працює гуд, а мені не змогли допомогти...
Просто супер!
Хотілося б почитати вашу відповідь, що до пропозиції - 1-28898520440 яку зареєстрував останій оператор.
Ідентифікація КЛІЄНТА ви здійснюєте лише по кодовому слову? Дані ІПН, серіїї та номеру паспорту, адреси реєстрації... Це не шляхи ідентифікації?
Зависит от вопроса. Есть действия где кодовое слово обязательно. Например разблокировать карту. Было бы странно, если б его не спрашивали при разблокировке. Так что уверен что клиент сам дурак. Хоть и в КЦ бывают отмороженные невменяшки. Уверен Юля разберется.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Пон 14 жов, 2019 21:14
cdj2 написав:
Что-то у меня подозрение, что берётся курс клиринга, а не списания. Особенно учитывая то, в каком режиме работает АБС у Аллы.
Неа, разница всегда в пользу банка в т.ч. и на относительно стабильных валютах. При том, что по Визе курс и так хуже, чем у Мастеркард. Вопрос бурно обсуждался, когда "новинку" ввели.
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wig
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Додано: Пон 14 жов, 2019 21:19
Кочевник написав:Але висновок такий, що курс все ж Альфа бере не від балди.
Что-то мне подсказывает что курс всё таки берётся по клирингу. Стоит этот момент понаблюдать.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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