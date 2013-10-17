cdj2 написав:Что-то у меня подозрение, что берётся курс клиринга, а не списания. Особенно учитывая то, в каком режиме работает АБС у Аллы.
Неа, разница всегда в пользу банка в т.ч. и на относительно стабильных валютах. При том, что по Визе курс и так хуже, чем у Мастеркард. Вопрос бурно обсуждался, когда "новинку" ввели.
Во первых экзотика пересчитывается в доллар с округлением до ближайшего цента вверх. Курс при этом от МПС. Далее бакс списывается с карты, курс при этом коммерческий Аллы для карт. А вот на какую дату - это вопрос. У меня был момент, когда курс пересчитывался в мою пользу на фоне укрепления гривни. Так что не уверен в правильности выводов местных конспирологов. На визе к тому же в основном дебетки, а это +1% отдельной строчкой за конвертацию. Мне нравится мастер от пумбы и Аллы. В плане курса наиболее выгодно.
Востаннє редагувалось cdj2 в Пон 14 жов, 2019 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2 написав:Что-то мне подсказывает что курс всё таки берётся по клирингу. Стоит этот момент понаблюдать.
Наблюдали уже, я на лире, коллеги на песо. До пастернаков все было четко, курс Визы на сайте совпадал с курсом МПС на дату списания до цента. После - начали прятать комиссию туда. И ладно бы 1%, который, теоретически, есть по дебетовым картам.