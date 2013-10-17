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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7739774077417742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:23

Re: Альфа-Банк

wig написав:
  cdj2 написав:Что-то у меня подозрение, что берётся курс клиринга, а не списания. Особенно учитывая то, в каком режиме работает АБС у Аллы.

Неа, разница всегда в пользу банка в т.ч. и на относительно стабильных валютах. При том, что по Визе курс и так хуже, чем у Мастеркард. Вопрос бурно обсуждался, когда "новинку" ввели.
Во первых экзотика пересчитывается в доллар с округлением до ближайшего цента вверх. Курс при этом от МПС. Далее бакс списывается с карты, курс при этом коммерческий Аллы для карт. А вот на какую дату - это вопрос. У меня был момент, когда курс пересчитывался в мою пользу на фоне укрепления гривни. Так что не уверен в правильности выводов местных конспирологов.
На визе к тому же в основном дебетки, а это +1% отдельной строчкой за конвертацию. Мне нравится мастер от пумбы и Аллы. В плане курса наиболее выгодно.
Востаннє редагувалось cdj2 в Пон 14 жов, 2019 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:23

  cdj2 написав:Что-то мне подсказывает что курс всё таки берётся по клирингу. Стоит этот момент понаблюдать.

Наблюдали уже, я на лире, коллеги на песо.
До пастернаков все было четко, курс Визы на сайте совпадал с курсом МПС на дату списания до цента. После - начали прятать комиссию туда. И ладно бы 1%, который, теоретически, есть по дебетовым картам.
wig
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