cdj2 написав:Что-то у меня подозрение, что берётся курс клиринга, а не списания. Особенно учитывая то, в каком режиме работает АБС у Аллы.
Неа, разница всегда в пользу банка в т.ч. и на относительно стабильных валютах. При том, что по Визе курс и так хуже, чем у Мастеркард. Вопрос бурно обсуждался, когда "новинку" ввели.
Во первых экзотика пересчитывается в доллар с округлением до ближайшего цента вверх. Курс при этом от МПС. Далее бакс списывается с карты, курс при этом коммерческий Аллы для карт. А вот на какую дату - это вопрос. У меня был момент, когда курс пересчитывался в мою пользу на фоне укрепления гривни. Так что не уверен в правильности выводов местных конспирологов. На визе к тому же в основном дебетки, а это +1% отдельной строчкой за конвертацию. Мне нравится мастер от пумбы и Аллы. В плане курса наиболее выгодно.
Востаннє редагувалось cdj2 в Пон 14 жов, 2019 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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cdj2 написав:Что-то мне подсказывает что курс всё таки берётся по клирингу. Стоит этот момент понаблюдать.
Наблюдали уже, я на лире, коллеги на песо. До пастернаков все было четко, курс Визы на сайте совпадал с курсом МПС на дату списания до цента. После - начали прятать комиссию туда. И ладно бы 1%, который, теоретически, есть по дебетовым картам.
cdj2 написав:Что-то мне подсказывает что курс всё таки берётся по клирингу. Стоит этот момент понаблюдать.
Наблюдали уже, я на лире, коллеги на песо. До пастернаков все было четко, курс Визы на сайте совпадал с курсом МПС на дату списания до цента. После - начали прятать комиссию туда. И ладно бы 1%, который, теоретически, есть по дебетовым картам.
1% есть фактически в выписке. Я б проверил на визе, но мне лень потом допрос от КЦ проходить. Крупные суммы лучше по старинке - мастером.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Кочевник написав:Цікаве зауваження щодо курсів по Платиновим Візам Альфи. Тут зазначали, що незрозумілий курс, комісії... А Альфа просто бере незрозумілу дату курса. Знімав готівку в Румунії 02.10. банкомат ING (це для тих, хто буде стверджувати, що була комісія). Комісії не було. Списання пройшло 07.10. Але, банк порахував суму по курсу Visa на 03.10. Ось звідки неспівпадіння.
Похоже виза зафиксировала румынские тугрики к баксу по курсу на 3.10, а потом альфа посчитала это по курсу на 5/6/7 октября. Скорее всего на 5-е. Хотя как мне кажется с 5 по 7 октября курс у альфы не менялся. Мне не как проверить догадку. Попробуйте просчитать этот вариант.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9