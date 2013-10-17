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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7740774177427743>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:23

Re: Альфа-Банк

wig написав:
  cdj2 написав:Что-то у меня подозрение, что берётся курс клиринга, а не списания. Особенно учитывая то, в каком режиме работает АБС у Аллы.

Неа, разница всегда в пользу банка в т.ч. и на относительно стабильных валютах. При том, что по Визе курс и так хуже, чем у Мастеркард. Вопрос бурно обсуждался, когда "новинку" ввели.
Во первых экзотика пересчитывается в доллар с округлением до ближайшего цента вверх. Курс при этом от МПС. Далее бакс списывается с карты, курс при этом коммерческий Аллы для карт. А вот на какую дату - это вопрос. У меня был момент, когда курс пересчитывался в мою пользу на фоне укрепления гривни. Так что не уверен в правильности выводов местных конспирологов.
На визе к тому же в основном дебетки, а это +1% отдельной строчкой за конвертацию. Мне нравится мастер от пумбы и Аллы. В плане курса наиболее выгодно.
Востаннє редагувалось cdj2 в Пон 14 жов, 2019 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:23

  cdj2 написав:Что-то мне подсказывает что курс всё таки берётся по клирингу. Стоит этот момент понаблюдать.

Наблюдали уже, я на лире, коллеги на песо.
До пастернаков все было четко, курс Визы на сайте совпадал с курсом МПС на дату списания до цента. После - начали прятать комиссию туда. И ладно бы 1%, который, теоретически, есть по дебетовым картам.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:39

Re: Альфа-Банк

wig написав:
  cdj2 написав:Что-то мне подсказывает что курс всё таки берётся по клирингу. Стоит этот момент понаблюдать.

Наблюдали уже, я на лире, коллеги на песо.
До пастернаков все было четко, курс Визы на сайте совпадал с курсом МПС на дату списания до цента. После - начали прятать комиссию туда. И ладно бы 1%, который, теоретически, есть по дебетовым картам.
1% есть фактически в выписке. Я б проверил на визе, но мне лень потом допрос от КЦ проходить. Крупные суммы лучше по старинке - мастером.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:46

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав:Цікаве зауваження щодо курсів по Платиновим Візам Альфи. Тут зазначали, що незрозумілий курс, комісії... А Альфа просто бере незрозумілу дату курса.
Знімав готівку в Румунії 02.10. банкомат ING (це для тих, хто буде стверджувати, що була комісія). Комісії не було. Списання пройшло 07.10. Але, банк порахував суму по курсу Visa на 03.10. Ось звідки неспівпадіння.


Похоже виза зафиксировала румынские тугрики к баксу по курсу на 3.10, а потом альфа посчитала это по курсу на 5/6/7 октября. Скорее всего на 5-е. Хотя как мне кажется с 5 по 7 октября курс у альфы не менялся. Мне не как проверить догадку. Попробуйте просчитать этот вариант.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:05

Re: Альфа-Банк

Карта була баксова.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:32

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав:Карта була баксова.
В любом случае фиксация тугрик->бакс идёт на стороне МПС. Тут вполне закономерная дата +1 к. д. Если есть возможность проверьте остальные списания. Думаю тут и кроется "корень зла".
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:50

  cdj2 написав:
Кочевник написав:Карта була баксова.
В любом случае фиксация тугрик->бакс идёт на стороне МПС. Тут вполне закономерная дата +1 к. д. Если есть возможность проверьте остальные списания. Думаю тут и кроется "корень зла".

Операція була єдиною.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 07:39

  lara_08 написав:Alfa_Bank
Подскажите за сколько дней нужно заказывать наличную валюту(где это прописано) и как это делается(в устной форме в отделении,пишется заявление в отделении, звонить в КЦ)?
Сколько дней деньги должны пролежать на ощадном счёте, чтобы их потом бесплатно снять? Если например сегодня 11.10. поступили на ощадный, то какого числа их можно снять без комиссии?

lara_08, добрый день. Заказать валюту возможно через горячую линии. При заказе до 12:00 рабочего дня, средства сможете получить на второй рабочий день; после 12:00 - на 3-й рабочий.
Снятие с ощадного без комиссии возможно по истечению 14 полных календарных дней.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 07:42

  bugayov написав:Решил протестировать как работает банк.
Заказал карту с доставкой по адресу.
Доставили, ок. Сервис, все дела.
К карте дают конверт на котором инфа как активировать и телефоны 0800... для тех кто в танке. По инструкции не активируется, телефоны нерабочие.
Ну ладно, мы не такие квесты проходили.
Доставлял сотрудник банка который сказал что завтра сможете ативировать.
Карта не активна, войти в мобильное приложение нельзя, в my.alfabank нельзя.
Нагуглил правильный телефон, минут за 5 дозвонился до оператора, оператор говорит что карта ваша не привязана звоните тому кто доставлял.
Ок, звоню.
Сотрудник отвечает "перезвоню" и таки перезванивает, молодец.
Говорит знаете, там какой-то сбой такие карты неприязываются уже давно и когда начнут привязываться неизвестно, на колцентре должны это знать но вы пробуйте, не теряйте надежду.
Звоните на колцентр.
Ну такое, протестировал.
Хорошо что это не единственный банк в Украине.

bugayov, добрый день. Напишите данные в ЛС, помогу активировать.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 07:47

  Shummi написав:Кстати Альфа, а почему у меня всегда рассчетной датой было 5 число месяца, срока открытия тревел Карточки. а сейчас вот стало 1 число :-) С чем связано?

Shummi, добрый день. РД у вас 5-е число, она не меняется. Рекомендуем вносить ОМП за 3 рабочих дня, поэтому, можете видеть 1-е число, как рекомендованную дату оплаты.
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