bugayov написав:

Решил протестировать как работает банк.Заказал карту с доставкой по адресу.Доставили, ок. Сервис, все дела.К карте дают конверт на котором инфа как активировать и телефоны 0800... для тех кто в танке. По инструкции не активируется, телефоны нерабочие.Ну ладно, мы не такие квесты проходили.Доставлял сотрудник банка который сказал что завтра сможете ативировать.Карта не активна, войти в мобильное приложение нельзя, в my.alfabank нельзя.Нагуглил правильный телефон, минут за 5 дозвонился до оператора, оператор говорит что карта ваша не привязана звоните тому кто доставлял.Ок, звоню.Сотрудник отвечает "перезвоню" и таки перезванивает, молодец.Говорит знаете, там какой-то сбой такие карты неприязываются уже давно и когда начнут привязываться неизвестно, на колцентре должны это знать но вы пробуйте, не теряйте надежду.Звоните на колцентр.Ну такое, протестировал.Хорошо что это не единственный банк в Украине.