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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 07:54
Setta написав: Alfa_Bank написав: Setta написав:
Использовал другой браузер, заведомо с пустым кешем.
Результат тот же. Зайти в МАБ не могу, провести оплаты не могу, пополнить карты не могу. Повторяю вопросы.
1) Когда наконец можно будет нормально пользоваться ИБ.
2) Как будут компенсированы моральные страдания )) и, собственно, невозможность пользования ИБ и совершения операций в нем?
Напишите точное время входа, браузеры и их версии, передам на поддержку. Возможно, низкая скорость интернета.
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Добрый день. Инфо отправила поддержке.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 07:58
2XL написав:
Создание валютной карты в мобильном приложении для бывших владельцев платинум Блэк так и не работает?
2XL, добрый день. Фаст-Кард доступна, если нет действующих счетов (карточных или текущих) в той же валюте. Закрытые счета на доступность Фаст-Кард не влияют.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 08:03
gonzo написав:
Вопрос представителю(ну если кто то еще может ответить)
Реально ли открыть кредитку не указывая 2 номера поручителя? Нет ни малейшего желания посвящать в свои финансы родствеников и друзей, да и 1 банк кто такое запрашивает.
gonzo, добрый день. Номер контактного лица является обязательным.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 08:13
invaderzim301 написав:
Добрий вечір.
Хочеться запитати у представників банку, вони спеціально погіршують якість контакт центру?... Мені ось після 2 ї розмови вже хочеться повністю розірвати всі зв'язки з цим банком! Сьогодні знову мав не обережність звернутись до контактного центру де оператор не знайшла варіантів вирішення питання КЛІЄНТА, не знайшла нічого кращого ніж просто кинути слухавку. Перезвонивши інший оператор відповів, що скарги вони не фіксують на операторів і так оператори мають право кидати слухавки О_О. Виходить ви працюєте бездогано? Як так тоді виходить. Увас все працює гуд, а мені не змогли допомогти...
Просто супер!
Хотілося б почитати вашу відповідь, що до пропозиції - 1-28898520440 яку зареєстрував останій оператор.
Ідентифікація КЛІЄНТА ви здійснюєте лише по кодовому слову? Дані ІПН, серіїї та номеру паспорту, адреси реєстрації... Це не шляхи ідентифікації?
invaderzim301, доброго дня. Оператор може вирішити ваш запит лише після успішного проходження ідентифікації. Для деяких випадків кодове слово є обов'язковим (запитувати його декілька разів поки клієнт вгадає, нажаль, не можемо). Дії операторів перевірю. Слухавки ми не кидаємо, скарги фіксуємо.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 08:18
Добрый день. Подскажите, как правильно перейти в Альфу из ТАСа? Из того что почитала, вывела алгоритм такой- в ТАС средства на Плативке, в АБ открываю Ультру, через МАБ пополняю её картой чужого банка. Все правильно, или где-то недочитала/недопоняла? И если всё правильно, какие лимиты на перевод со стороны АБ и ТАС?
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balbesik
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Додано: Вів 15 жов, 2019 08:21
balbesik написав:
Добрый день. Подскажите, как правильно перейти в Альфу из ТАСа? Из того что почитала, вывела алгоритм такой- в ТАС средства на Плативке, в АБ открываю Ультру, через МАБ пополняю её картой чужого банка. Все правильно, или где-то недочитала/недопоняла? И если всё правильно, какие лимиты на перевод со стороны АБ и ТАС?
balbesik, добрый день. С нашей стороны такой перевод без комиссии, лимиты 50 000/150 000/150 000.
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