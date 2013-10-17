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Альфа-Банк
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Додано: Вів 15 жов, 2019 08:41
balbesik написав: Alfa_Bank написав: balbesik написав:
Добрый день. Подскажите, как правильно перейти в Альфу из ТАСа? Из того что почитала, вывела алгоритм такой- в ТАС средства на Плативке, в АБ открываю Ультру, через МАБ пополняю её картой чужого банка. Все правильно, или где-то недочитала/недопоняла? И если всё правильно, какие лимиты на перевод со стороны АБ и ТАС?
balbesik, добрый день. С нашей стороны такой перевод без комиссии, лимиты 50 000/150 000/150 000.
Так а действия в АБ верны в принципе? И что такое в лимитах три значения через///? Раз/день/месяц?
Да.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:32
Alfa_Bank написав: lara_08 написав:Alfa_Bank
Подскажите за сколько дней нужно заказывать наличную валюту(где это прописано) и как это делается(в устной форме в отделении,пишется заявление в отделении, звонить в КЦ)?
Сколько дней деньги должны пролежать на ощадном счёте, чтобы их потом бесплатно снять? Если например сегодня 11.10. поступили на ощадный, то какого числа их можно снять без комиссии?
lara_08, добрый день. Заказать валюту возможно через горячую линии. При заказе до 12:00 рабочего дня, средства сможете получить на второй рабочий день; после 12:00 - на 3-й рабочий.
Снятие с ощадного без комиссии возможно по истечению 14 полных календарных дней.
Неполно Вы как-то ответили. Уточните где прописан порядок заказа наличной валюты в Альфабанке? На приведённом примере укажите дату начиная с которой можно снимать деньги с ощадного счёта без комиссии, т.к. не пойму с какого момента эти 14 дней считаются, день внесения средств в них входит.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:38
lara_08 написав:
Неполно Вы как-то ответили. Уточните где прописан порядок заказа наличной валюты в Альфабанке? На приведённом примере укажите дату начиная с которой можно снимать деньги с ощадного счёта без комиссии, т.к. не пойму с какого момента эти 14 дней считаются, день внесения средств в них входит.
Отдельно порядок заказа валюты не прописан для клиентов. Если средства зачислены на счет 11.10, снять без комиссии можно начиная с 26.10 (учитывайте, что это суббота, не все отделения работают).
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:46
Альфа, обратите пожалуйста внимание. В столице ДТЕК поменялся на КЕП. У вас в платежах висит до сих пор ДТЕК, а уже внутри счет от КЕПа.
Поменяйте четыре буковки на три, а то кто-то будет искать и не найдет нужного поставщика.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:48
Aps написав: M-Audio написав:
Блин, народ, подскажите, как перекинуть с "Ультры" на "Максиму", чтобы сегодняшним днем провелось?
Платеж на счет IBAN внутри банка не даёт сделать, посылает на онлайн-пополнение, которое может сегодня не провестись, старых реквизитов уже тоже не показывает, да и боязно, вдруг выпилили уже.
Подскажите, как правильно.
В вэб версии онлай работает тем же днем.
Старые реквизиты видны и действуют до января.
Прошу прощения за настойчивость. Онлайн - это там, где кнопка "Поповнити" и потом выбрать карту, с которой пополнять, из списка?
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