balbesik написав:Добрый день. Подскажите, как правильно перейти в Альфу из ТАСа? Из того что почитала, вывела алгоритм такой- в ТАС средства на Плативке, в АБ открываю Ультру, через МАБ пополняю её картой чужого банка. Все правильно, или где-то недочитала/недопоняла? И если всё правильно, какие лимиты на перевод со стороны АБ и ТАС?
balbesik, добрый день. С нашей стороны такой перевод без комиссии, лимиты 50 000/150 000/150 000.
Так а действия в АБ верны в принципе? И что такое в лимитах три значения через///? Раз/день/месяц?
lara_08 написав:Alfa_Bank Подскажите за сколько дней нужно заказывать наличную валюту(где это прописано) и как это делается(в устной форме в отделении,пишется заявление в отделении, звонить в КЦ)? Сколько дней деньги должны пролежать на ощадном счёте, чтобы их потом бесплатно снять? Если например сегодня 11.10. поступили на ощадный, то какого числа их можно снять без комиссии?
lara_08, добрый день. Заказать валюту возможно через горячую линии. При заказе до 12:00 рабочего дня, средства сможете получить на второй рабочий день; после 12:00 - на 3-й рабочий. Снятие с ощадного без комиссии возможно по истечению 14 полных календарных дней.
Неполно Вы как-то ответили. Уточните где прописан порядок заказа наличной валюты в Альфабанке? На приведённом примере укажите дату начиная с которой можно снимать деньги с ощадного счёта без комиссии, т.к. не пойму с какого момента эти 14 дней считаются, день внесения средств в них входит.
lara_08 написав:Неполно Вы как-то ответили. Уточните где прописан порядок заказа наличной валюты в Альфабанке? На приведённом примере укажите дату начиная с которой можно снимать деньги с ощадного счёта без комиссии, т.к. не пойму с какого момента эти 14 дней считаются, день внесения средств в них входит.
Отдельно порядок заказа валюты не прописан для клиентов. Если средства зачислены на счет 11.10, снять без комиссии можно начиная с 26.10 (учитывайте, что это суббота, не все отделения работают).
Альфа, обратите пожалуйста внимание. В столице ДТЕК поменялся на КЕП. У вас в платежах висит до сих пор ДТЕК, а уже внутри счет от КЕПа. Поменяйте четыре буковки на три, а то кто-то будет искать и не найдет нужного поставщика.
M-Audio написав:Блин, народ, подскажите, как перекинуть с "Ультры" на "Максиму", чтобы сегодняшним днем провелось? Платеж на счет IBAN внутри банка не даёт сделать, посылает на онлайн-пополнение, которое может сегодня не провестись, старых реквизитов уже тоже не показывает, да и боязно, вдруг выпилили уже. Подскажите, как правильно.
В вэб версии онлай работает тем же днем. Старые реквизиты видны и действуют до января.
Прошу прощения за настойчивость. Онлайн - это там, где кнопка "Поповнити" и потом выбрать карту, с которой пополнять, из списка?
M-Audio написав:Блин, народ, подскажите, как перекинуть с "Ультры" на "Максиму", чтобы сегодняшним днем провелось? Платеж на счет IBAN внутри банка не даёт сделать, посылает на онлайн-пополнение, которое может сегодня не провестись, старых реквизитов уже тоже не показывает, да и боязно, вдруг выпилили уже. Подскажите, как правильно.
В вэб версии онлай работает тем же днем. Старые реквизиты видны и действуют до января.
Прошу прощения за настойчивость. Онлайн - это там, где кнопка "Поповнити" и потом выбрать карту, с которой пополнять, из списка?
vano80 написав:Альфа, обратите пожалуйста внимание. В столице ДТЕК поменялся на КЕП. У вас в платежах висит до сих пор ДТЕК, а уже внутри счет от КЕПа. Поменяйте четыре буковки на три, а то кто-то будет искать и не найдет нужного поставщика.
vano80, добрый день. Спасибо, передам в поддержку.
Добрый день, Альфа, пришло сообщение, что по тревел теперь доступно 10 посещений бизнесс залов в год при определенных условиях. Работает ли это уже в этом году, если уже посещал бизнесс залы, просто на сайте https://www.loungekey.com, информация только о 2х посещениях.
Alfa_Bank, передайте вашим безвідповідальним співробітникам, що якщо відправляють перевипущену картку поштою, то нехай повідомляють про це клієнта, а також надають йому трек-номер відправлення. Був здивований сьогодні під час спроби перевипуску картки, що мені її вже відправили поштою. Добре, що на актуальну адресу.