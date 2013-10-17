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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7742774377447745>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 08:41

  balbesik написав:
  Alfa_Bank написав:
  balbesik написав:Добрый день. Подскажите, как правильно перейти в Альфу из ТАСа? Из того что почитала, вывела алгоритм такой- в ТАС средства на Плативке, в АБ открываю Ультру, через МАБ пополняю её картой чужого банка. Все правильно, или где-то недочитала/недопоняла? И если всё правильно, какие лимиты на перевод со стороны АБ и ТАС?

balbesik, добрый день. С нашей стороны такой перевод без комиссии, лимиты 50 000/150 000/150 000.

Так а действия в АБ верны в принципе? И что такое в лимитах три значения через///? Раз/день/месяц?

Да.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:32

  Alfa_Bank написав:
  lara_08 написав:Alfa_Bank
Подскажите за сколько дней нужно заказывать наличную валюту(где это прописано) и как это делается(в устной форме в отделении,пишется заявление в отделении, звонить в КЦ)?
Сколько дней деньги должны пролежать на ощадном счёте, чтобы их потом бесплатно снять? Если например сегодня 11.10. поступили на ощадный, то какого числа их можно снять без комиссии?

lara_08, добрый день. Заказать валюту возможно через горячую линии. При заказе до 12:00 рабочего дня, средства сможете получить на второй рабочий день; после 12:00 - на 3-й рабочий.
Снятие с ощадного без комиссии возможно по истечению 14 полных календарных дней.

Неполно Вы как-то ответили. Уточните где прописан порядок заказа наличной валюты в Альфабанке? На приведённом примере укажите дату начиная с которой можно снимать деньги с ощадного счёта без комиссии, т.к. не пойму с какого момента эти 14 дней считаются, день внесения средств в них входит.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:38

  lara_08 написав:Неполно Вы как-то ответили. Уточните где прописан порядок заказа наличной валюты в Альфабанке? На приведённом примере укажите дату начиная с которой можно снимать деньги с ощадного счёта без комиссии, т.к. не пойму с какого момента эти 14 дней считаются, день внесения средств в них входит.

Отдельно порядок заказа валюты не прописан для клиентов. Если средства зачислены на счет 11.10, снять без комиссии можно начиная с 26.10 (учитывайте, что это суббота, не все отделения работают).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:46

Re: Альфа-Банк

Альфа, обратите пожалуйста внимание. В столице ДТЕК поменялся на КЕП. У вас в платежах висит до сих пор ДТЕК, а уже внутри счет от КЕПа.
Поменяйте четыре буковки на три, а то кто-то будет искать и не найдет нужного поставщика.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:48

  Aps написав:
  M-Audio написав:Блин, народ, подскажите, как перекинуть с "Ультры" на "Максиму", чтобы сегодняшним днем провелось?
Платеж на счет IBAN внутри банка не даёт сделать, посылает на онлайн-пополнение, которое может сегодня не провестись, старых реквизитов уже тоже не показывает, да и боязно, вдруг выпилили уже.
Подскажите, как правильно.


В вэб версии онлай работает тем же днем.
Старые реквизиты видны и действуют до января.

Прошу прощения за настойчивость. Онлайн - это там, где кнопка "Поповнити" и потом выбрать карту, с которой пополнять, из списка?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:54

  M-Audio написав:
  Aps написав:
  M-Audio написав:Блин, народ, подскажите, как перекинуть с "Ультры" на "Максиму", чтобы сегодняшним днем провелось?
Платеж на счет IBAN внутри банка не даёт сделать, посылает на онлайн-пополнение, которое может сегодня не провестись, старых реквизитов уже тоже не показывает, да и боязно, вдруг выпилили уже.
Подскажите, как правильно.


В вэб версии онлай работает тем же днем.
Старые реквизиты видны и действуют до января.

Прошу прощения за настойчивость. Онлайн - это там, где кнопка "Поповнити" и потом выбрать карту, с которой пополнять, из списка?

нет
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4720061#p4720061
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:57

  M-Audio написав:Онлайн - это там, где кнопка "Поповнити" и потом выбрать карту, с которой пополнять, из списка?

Ни в коем случае ! Это совсем не онлайн.

Онлайн - это тут:
Платежи и Переводы - Платежи и Переводы - Пополнение счета online
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:59

  vano80 написав:Альфа, обратите пожалуйста внимание. В столице ДТЕК поменялся на КЕП. У вас в платежах висит до сих пор ДТЕК, а уже внутри счет от КЕПа.
Поменяйте четыре буковки на три, а то кто-то будет искать и не найдет нужного поставщика.

vano80, добрый день. Спасибо, передам в поддержку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:17

Тревел карта

Добрый день, Альфа, пришло сообщение, что по тревел теперь доступно 10 посещений бизнесс залов в год при определенных условиях.
Работает ли это уже в этом году, если уже посещал бизнесс залы, просто на сайте https://www.loungekey.com, информация только о 2х посещениях.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:43

Alfa_Bank, передайте вашим безвідповідальним співробітникам, що якщо відправляють перевипущену картку поштою, то нехай повідомляють про це клієнта, а також надають йому трек-номер відправлення. Був здивований сьогодні під час спроби перевипуску картки, що мені її вже відправили поштою. Добре, що на актуальну адресу.
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