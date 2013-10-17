ukr0014959 написав:Добрый день, Альфа, пришло сообщение, что по тревел теперь доступно 10 посещений бизнесс залов в год при определенных условиях. Работает ли это уже в этом году, если уже посещал бизнесс залы, просто на сайте https://www.loungekey.com, информация только о 2х посещениях.
ukr0014959, добрый день. Изменения вступили в силу с 11.10. Если клиент уже несколько раз воспользовался бесплатным посещением, то количество доступных бесплатных посещений будет уменьшено на сумму уже использованных.
vano80 написав:Альфа, обратите пожалуйста внимание. В столице ДТЕК поменялся на КЕП. У вас в платежах висит до сих пор ДТЕК, а уже внутри счет от КЕПа. Поменяйте четыре буковки на три, а то кто-то будет искать и не найдет нужного поставщика.
vano80, добрый день. Спасибо, передам в поддержку.
MC REWARDS будет доступен для клиентов, которые не состоят в А-клубе? Данную программу можно сделать для кредитных и пакетных карт.
ukr0014959 написав:Добрый день, Альфа, пришло сообщение, что по тревел теперь доступно 10 посещений бизнесс залов в год при определенных условиях. Работает ли это уже в этом году, если уже посещал бизнесс залы, просто на сайте https://www.loungekey.com, информация только о 2х посещениях.
ukr0014959, добрый день. Изменения вступили в силу с 11.10. Если клиент уже несколько раз воспользовался бесплатным посещением, то количество доступных бесплатных посещений будет уменьшено на сумму уже использованных.
так як віза надає ось цю інформацію станом на сьогодні: "Ви як держатель картки Visa Platinum отримуєте 2 безкоштовних візити до VIP-залів аеропортів протягом року, за умови розрахунків карткою на суму від 5 000 грн на місяць Якщо за попередній місяць Ви розрахувались карткою на суму до 5 000 грн., то вартість Вашого візиту складе 27 доларів"
Кочевник написав:Alfa_Bank, передайте вашим безвідповідальним співробітникам, що якщо відправляють перевипущену картку поштою, то нехай повідомляють про це клієнта, а також надають йому трек-номер відправлення. Був здивований сьогодні під час спроби перевипуску картки, що мені її вже відправили поштою. Добре, що на актуальну адресу.
Кочевник, доброго дня. Вам повинні були перетелефонувати з приводу перевипуску. Розберусь, чому не повідомили. Вибачте за незручності.
ukr0014959 написав:Добрый день, Альфа, пришло сообщение, что по тревел теперь доступно 10 посещений бизнесс залов в год при определенных условиях. Работает ли это уже в этом году, если уже посещал бизнесс залы, просто на сайте https://www.loungekey.com, информация только о 2х посещениях.
ukr0014959, добрый день. Изменения вступили в силу с 11.10. Если клиент уже несколько раз воспользовался бесплатным посещением, то количество доступных бесплатных посещений будет уменьшено на сумму уже использованных.
так як віза надає ось цю інформацію станом на сьогодні: "Ви як держатель картки Visa Platinum отримуєте 2 безкоштовних візити до VIP-залів аеропортів протягом року, за умови розрахунків карткою на суму від 5 000 грн на місяць Якщо за попередній місяць Ви розрахувались карткою на суму до 5 000 грн., то вартість Вашого візиту складе 27 доларів"
mephala, доброго дня. З приводу цього питання відправили запит до Visa, як тільки отримаємо відповідь, одразу відпишусь.