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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7742774377447745

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:47

  ukr0014959 написав:Добрый день, Альфа, пришло сообщение, что по тревел теперь доступно 10 посещений бизнесс залов в год при определенных условиях.
Работает ли это уже в этом году, если уже посещал бизнесс залы, просто на сайте https://www.loungekey.com, информация только о 2х посещениях.

ukr0014959, добрый день. Изменения вступили в силу с 11.10. Если клиент уже несколько раз воспользовался бесплатным посещением, то количество доступных бесплатных посещений будет уменьшено на сумму уже использованных.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:51

  Alfa_Bank написав:
  vano80 написав:Альфа, обратите пожалуйста внимание. В столице ДТЕК поменялся на КЕП. У вас в платежах висит до сих пор ДТЕК, а уже внутри счет от КЕПа.
Поменяйте четыре буковки на три, а то кто-то будет искать и не найдет нужного поставщика.

vano80, добрый день. Спасибо, передам в поддержку.


MC REWARDS будет доступен для клиентов, которые не состоят в А-клубе? Данную программу можно сделать для кредитных и пакетных карт.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:05

  Alfa_Bank написав:
  ukr0014959 написав:Добрый день, Альфа, пришло сообщение, что по тревел теперь доступно 10 посещений бизнесс залов в год при определенных условиях.
Работает ли это уже в этом году, если уже посещал бизнесс залы, просто на сайте https://www.loungekey.com, информация только о 2х посещениях.

ukr0014959, добрый день. Изменения вступили в силу с 11.10. Если клиент уже несколько раз воспользовался бесплатным посещением, то количество доступных бесплатных посещений будет уменьшено на сумму уже использованных.

і все ж таки чекаємо на вашу відповідь:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4769338#p4769338

так як віза надає ось цю інформацію станом на сьогодні:
"Ви як держатель картки Visa Platinum отримуєте 2 безкоштовних візити до VIP-залів аеропортів протягом року, за умови розрахунків карткою на суму від 5 000 грн на місяць
Якщо за попередній місяць Ви розрахувались карткою на суму до 5 000 грн., то вартість Вашого візиту складе 27 доларів"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:11

  Кочевник написав:Alfa_Bank, передайте вашим безвідповідальним співробітникам, що якщо відправляють перевипущену картку поштою, то нехай повідомляють про це клієнта, а також надають йому трек-номер відправлення. Був здивований сьогодні під час спроби перевипуску картки, що мені її вже відправили поштою. Добре, що на актуальну адресу.

Кочевник, доброго дня. Вам повинні були перетелефонувати з приводу перевипуску. Розберусь, чому не повідомили. Вибачте за незручності.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:14

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  ukr0014959 написав:Добрый день, Альфа, пришло сообщение, что по тревел теперь доступно 10 посещений бизнесс залов в год при определенных условиях.
Работает ли это уже в этом году, если уже посещал бизнесс залы, просто на сайте https://www.loungekey.com, информация только о 2х посещениях.

ukr0014959, добрый день. Изменения вступили в силу с 11.10. Если клиент уже несколько раз воспользовался бесплатным посещением, то количество доступных бесплатных посещений будет уменьшено на сумму уже использованных.

і все ж таки чекаємо на вашу відповідь:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4769338#p4769338

так як віза надає ось цю інформацію станом на сьогодні:
"Ви як держатель картки Visa Platinum отримуєте 2 безкоштовних візити до VIP-залів аеропортів протягом року, за умови розрахунків карткою на суму від 5 000 грн на місяць
Якщо за попередній місяць Ви розрахувались карткою на суму до 5 000 грн., то вартість Вашого візиту складе 27 доларів"


mephala, доброго дня. З приводу цього питання відправили запит до Visa, як тільки отримаємо відповідь, одразу відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:17

  Kevin написав:MC REWARDS будет доступен для клиентов, которые не состоят в А-клубе? Данную программу можно сделать для кредитных и пакетных карт.

Kevin, добрый день. Пока не планируется.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 7742774377447745
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