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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:05
Esq написав:
А что, теперь больше 5 тысяч за раз шайтан машина не отдаёт наличными?Alfa_Bank
, можно это ограничение как-то там обходить, например, чтобы по обращению в контакт-центр до конца дня его отменяли.
Esq, добрый день. С карт нашего банка в банкоматах АБ можно снять любую сумму в пределах наличия средств в банкомате и лимитов, что установлены по самой карте, мax. количество купюр – 40.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:07
Alfa_Bank написав: Esq написав:
А что, теперь больше 5 тысяч за раз шайтан машина не отдаёт наличными?Alfa_Bank
, можно это ограничение как-то там обходить, например, чтобы по обращению в контакт-центр до конца дня его отменяли.
Esq, добрый день. С карт нашего банка в банкоматах АБ можно снять любую сумму в пределах наличия средств в банкомате и лимитов, что установлены по самой карте, мax. количество купюр – 40.
Такая информация мне знакома, но по факту происходит другое.
40 купюр, в т.ч. в наличии купюры по 200, но за раз можно получить только 5000.
Банкомат A2404137.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:09
BBC написав:
До какой даты без IBAN можно делать платежи (по старым реквизитам).
ШАБЛОН с IBAN создать не возможно
BBC, добрый день. До 12 января 2020, если ничего не поменяется. По шаблонам вопрос в работе.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:21
Esq написав: Alfa_Bank написав: Esq написав:
А что, теперь больше 5 тысяч за раз шайтан машина не отдаёт наличными?Alfa_Bank
, можно это ограничение как-то там обходить, например, чтобы по обращению в контакт-центр до конца дня его отменяли.
Esq, добрый день. С карт нашего банка в банкоматах АБ можно снять любую сумму в пределах наличия средств в банкомате и лимитов, что установлены по самой карте, мax. количество купюр – 40.
Такая информация мне знакома, но по факту происходит другое.
40 купюр, в т.ч. в наличии купюры по 200, но за раз можно получить только 5000.
Банкомат A2404137.
Проверяю.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:52
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, передайте вашим безвідповідальним співробітникам, що якщо відправляють перевипущену картку поштою, то нехай повідомляють про це клієнта, а також надають йому трек-номер відправлення. Був здивований сьогодні під час спроби перевипуску картки, що мені її вже відправили поштою. Добре, що на актуальну адресу.
Кочевник, доброго дня. Вам повинні були перетелефонувати з приводу перевипуску. Розберусь, чому не повідомили. Вибачте за незручності.
Розборки вже були
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Додано: Вів 15 жов, 2019 13:02
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, передайте вашим безвідповідальним співробітникам, що якщо відправляють перевипущену картку поштою, то нехай повідомляють про це клієнта, а також надають йому трек-номер відправлення. Був здивований сьогодні під час спроби перевипуску картки, що мені її вже відправили поштою. Добре, що на актуальну адресу.
Кочевник, доброго дня. Вам повинні були перетелефонувати з приводу перевипуску. Розберусь, чому не повідомили. Вибачте за незручності.
Розборки вже були
Розмовляла з вашим ПМ, карти вона випустить на відділення.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 13:07
Alfa_Bank
, дякую
Вона була схвильована вашою розмовою. Сподіваюся, що дійсно, перевипуск відбудеться на відділення.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 13:08
Кочевник написав:Alfa_Bank
, дякую
Вона була схвильована вашою розмовою. Сподіваюся, що дійсно, перевипуск відбудеться на відділення.
Проконтролюю
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Додано: Вів 15 жов, 2019 13:37
Alfa_Bank
скажите, а когда по факту ушел утренний сэп-поезд и уходил ли он вообще?
что-то нету денег ...
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Додано: Вів 15 жов, 2019 13:42
Ув.представитель банка, у меня снова не проходит платеж(оплата услуг водоснабжения) -- пишет,что IBAN неверный, но я его набирал правильно?
Что делать, если в квитанции указан именно IBAN, БОЛЕЕ НИКАКИХ РЕКВИЗИТОВ!!!?
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