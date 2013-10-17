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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7744774577467747>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:05

  Esq написав:А что, теперь больше 5 тысяч за раз шайтан машина не отдаёт наличными?

Alfa_Bank, можно это ограничение как-то там обходить, например, чтобы по обращению в контакт-центр до конца дня его отменяли.

Esq, добрый день. С карт нашего банка в банкоматах АБ можно снять любую сумму в пределах наличия средств в банкомате и лимитов, что установлены по самой карте, мax. количество купюр – 40.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:07

  Alfa_Bank написав:
  Esq написав:А что, теперь больше 5 тысяч за раз шайтан машина не отдаёт наличными?

Alfa_Bank, можно это ограничение как-то там обходить, например, чтобы по обращению в контакт-центр до конца дня его отменяли.

Esq, добрый день. С карт нашего банка в банкоматах АБ можно снять любую сумму в пределах наличия средств в банкомате и лимитов, что установлены по самой карте, мax. количество купюр – 40.


Такая информация мне знакома, но по факту происходит другое.

40 купюр, в т.ч. в наличии купюры по 200, но за раз можно получить только 5000.

Банкомат A2404137.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:09

  BBC написав:До какой даты без IBAN можно делать платежи (по старым реквизитам).
ШАБЛОН с IBAN создать не возможно :(

BBC, добрый день. До 12 января 2020, если ничего не поменяется. По шаблонам вопрос в работе.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:21

  Esq написав:
  Alfa_Bank написав:
  Esq написав:А что, теперь больше 5 тысяч за раз шайтан машина не отдаёт наличными?

Alfa_Bank, можно это ограничение как-то там обходить, например, чтобы по обращению в контакт-центр до конца дня его отменяли.

Esq, добрый день. С карт нашего банка в банкоматах АБ можно снять любую сумму в пределах наличия средств в банкомате и лимитов, что установлены по самой карте, мax. количество купюр – 40.


Такая информация мне знакома, но по факту происходит другое.

40 купюр, в т.ч. в наличии купюры по 200, но за раз можно получить только 5000.

Банкомат A2404137.

Проверяю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:52

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, передайте вашим безвідповідальним співробітникам, що якщо відправляють перевипущену картку поштою, то нехай повідомляють про це клієнта, а також надають йому трек-номер відправлення. Був здивований сьогодні під час спроби перевипуску картки, що мені її вже відправили поштою. Добре, що на актуальну адресу.

Кочевник, доброго дня. Вам повинні були перетелефонувати з приводу перевипуску. Розберусь, чому не повідомили. Вибачте за незручності.

Розборки вже були ;)
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:02

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, передайте вашим безвідповідальним співробітникам, що якщо відправляють перевипущену картку поштою, то нехай повідомляють про це клієнта, а також надають йому трек-номер відправлення. Був здивований сьогодні під час спроби перевипуску картки, що мені її вже відправили поштою. Добре, що на актуальну адресу.

Кочевник, доброго дня. Вам повинні були перетелефонувати з приводу перевипуску. Розберусь, чому не повідомили. Вибачте за незручності.

Розборки вже були ;)

Розмовляла з вашим ПМ, карти вона випустить на відділення.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:07

Alfa_Bank, дякую ;) Вона була схвильована вашою розмовою. Сподіваюся, що дійсно, перевипуск відбудеться на відділення.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:08

  Кочевник написав:Alfa_Bank, дякую ;) Вона була схвильована вашою розмовою. Сподіваюся, що дійсно, перевипуск відбудеться на відділення.

Проконтролюю :wink:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:37

Alfa_Bank

скажите, а когда по факту ушел утренний сэп-поезд и уходил ли он вообще?
что-то нету денег ...
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:42

Re: Альфа-Банк

Ув.представитель банка, у меня снова не проходит платеж(оплата услуг водоснабжения) -- пишет,что IBAN неверный, но я его набирал правильно?
Что делать, если в квитанции указан именно IBAN, БОЛЕЕ НИКАКИХ РЕКВИЗИТОВ!!!?
Бекас
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