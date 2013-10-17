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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 13:47
Бекас написав:
Ув.представитель банка, у меня снова не проходит платеж(оплата услуг водоснабжения) -- пишет,что IBAN неверный, но я его набирал правильно?
Что делать, если в квитанции указан именно IBAN, БОЛЕЕ НИКАКИХ РЕКВИЗИТОВ!!!?
Конвертни в звичайний рахунок і відправ за старими реквізитами.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 13:52
Кочевник А для чого тоді той IBAN?
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Бекас
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Додано: Вів 15 жов, 2019 13:52
Бекас написав:Кочевник
А для чого тоді той IBAN?
Для тих, в кого це працює.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 13:58
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
скажите, а когда по факту ушел утренний сэп-поезд и уходил ли он вообще?
что-то нету денег ...
IMPRINTER, добрый день. Поезд уходил где-то около 14:00, не успели утренний вовремя отправить в связи с большим количеством платежей на выходных.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Вів 15 жов, 2019 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 14:01
Alfa_Bank написав:
время сейчас уточню.
если можно
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Додано: Вів 15 жов, 2019 14:02
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
скажите, а когда по факту ушел утренний сэп-поезд и уходил ли он вообще?
что-то нету денег ...
Уходил. Но, как обычно после праздников, с большим опозданием. В Форвард денежки зашли.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 14:03
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав:
время сейчас уточню.
если можно
Поезд уходил где-то около 14:00, не успели утренний вовремя отправить в связи с большим количеством платежей на выходных.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 14:17
Бекас написав:
Ув.представитель банка, у меня снова не проходит платеж(оплата услуг водоснабжения) -- пишет,что IBAN неверный, но я его набирал правильно?
Что делать, если в квитанции указан именно IBAN, БОЛЕЕ НИКАКИХ РЕКВИЗИТОВ!!!?
Бекас, добрый день. Укажите какой IBAN вводите, какую иконку, графу выбираете для ввода, какие еще реквизиты вводите?
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