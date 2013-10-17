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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7744774577467747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:47

  Бекас написав:Ув.представитель банка, у меня снова не проходит платеж(оплата услуг водоснабжения) -- пишет,что IBAN неверный, но я его набирал правильно?
Что делать, если в квитанции указан именно IBAN, БОЛЕЕ НИКАКИХ РЕКВИЗИТОВ!!!?

Конвертни в звичайний рахунок і відправ за старими реквізитами.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:52

Кочевник А для чого тоді той IBAN?
Бекас
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:52

  Бекас написав:Кочевник А для чого тоді той IBAN?

Для тих, в кого це працює.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:58

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

скажите, а когда по факту ушел утренний сэп-поезд и уходил ли он вообще?
что-то нету денег ...

IMPRINTER, добрый день. Поезд уходил где-то около 14:00, не успели утренний вовремя отправить в связи с большим количеством платежей на выходных.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 15 жов, 2019 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:01

  Alfa_Bank написав:время сейчас уточню.


если можно :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:02

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

скажите, а когда по факту ушел утренний сэп-поезд и уходил ли он вообще?
что-то нету денег ...

Уходил. Но, как обычно после праздников, с большим опозданием. В Форвард денежки зашли.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:03

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:время сейчас уточню.


если можно :oops:

Поезд уходил где-то около 14:00, не успели утренний вовремя отправить в связи с большим количеством платежей на выходных.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:17

  Бекас написав:Ув.представитель банка, у меня снова не проходит платеж(оплата услуг водоснабжения) -- пишет,что IBAN неверный, но я его набирал правильно?
Что делать, если в квитанции указан именно IBAN, БОЛЕЕ НИКАКИХ РЕКВИЗИТОВ!!!?

Бекас, добрый день. Укажите какой IBAN вводите, какую иконку, графу выбираете для ввода, какие еще реквизиты вводите?
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