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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:47
Seva написав:Alfa_Bank
а был такой проект - МАБ Онлайн, я насколько помню предполагалось к концу года (этого) сделать человеческий СЭП, который уходит с клиентских 2620 а не с транзитника, и который ходит по регламенту в опервремя, а не поездами трижды в день.
Ничего с ним не слышно?
Seva, добрый день. Уточню. Отпишусь.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:48
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
скажите, а когда по факту ушел утренний сэп-поезд и уходил ли он вообще?
что-то нету денег ...
А самый ранний когда отправляется?
Сформировала сейчас платеж, чтобы он завтра утром ушел.
Но мне вдруг пишут дату исполнения 15.10.19.
Т.е. сегодня еще какой-то последний маневровый тепловоз будет?
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:50
lubopytnaya написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
скажите, а когда по факту ушел утренний сэп-поезд и уходил ли он вообще?
что-то нету денег ...
А самый ранний когда отправляется?
Сформировала сейчас платеж, чтобы он завтра утром ушел.
Но мне вдруг пишут дату исполнения 15.10.19.
Т.е. сегодня еще какой-то последний маневровый тепловоз будет?
lubopytnaya, добрый день. Платежи, что сформированы до 17:00, будут отправлены сегодня. Самый ранний утром уходит после 10:00.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:50
Так последняя эстонская электричка - в 17:00
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